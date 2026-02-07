#Казахстан в сравнении
Спорт

Новый футбольный стадион в Астане откроется в 2026 году

футбольный стадион в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 11:31 Фото: Федерация футбола Казахстана
Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Ожидается, что объект станет одним из ключевых спортивных комплексов страны и позволит проводить матчи на современном уровне, соответствующем международным стандартам.

По данным министерства, в 2026 году в Казахстане ожидается открытие 121 спортивного объекта, об этом пишет Sportarena.kz. Это должно повысить доступность спорта для населения и улучшить инфраструктуру для массовых занятий физкультурой.

Кроме того, в Астане ожидается завершение строительства нового домашнего стадиона футбольного клуба «Женис». Это позволит команде проводить матчи на собственном поле и создаст дополнительные возможности для развития футбола в столице.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
