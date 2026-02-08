В Балтийском море нашли прежде небывалую аномалию

Уровень воды в Балтийском море рекордно упал за всю историю наблюдений с 1886 года. Ученые нашли объяснение этому феномену, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DW со ссылкой на Институт исследований Балтийского моря им. Лейбница (Германия), ученые выяснили, что уровень воды в Балтике "рухнул" на 67,4 см ниже многолетнего среднего показателя.

Так, море потеряло около 275 куб. км воды, или более 1% своей общего объема. Исследователи объясняют это сильными восточными ветрами, которые уже несколько недель ведут воду в Атлантический океан через западные проливы.

В целом ученые не видят в этом процессе ничего страшного: ветер выдул в Атлантику характерную для Балтики теплую слабосоленую воду. Когда ветра ослабнут, в обратном направлении хлынет холодная и соленая вода с высоким содержанием кислорода.

После этого в Балтийском море станет меньше микробов, а условия жизни для рыб наладятся.

