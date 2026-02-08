#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
494.63
583.22
6.42
Наука и технологии

В Балтийском море нашли прежде небывалую аномалию

Волны, вода, облака, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 02:59 Фото: freepik
Уровень воды в Балтийском море рекордно упал за всю историю наблюдений с 1886 года. Ученые нашли объяснение этому феномену, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DW со ссылкой на Институт исследований Балтийского моря им. Лейбница (Германия), ученые выяснили, что уровень воды в Балтике "рухнул" на 67,4 см ниже многолетнего среднего показателя.

Так, море потеряло около 275 куб. км воды, или более 1% своей общего объема. Исследователи объясняют это сильными восточными ветрами, которые уже несколько недель ведут воду в Атлантический океан через западные проливы.

В целом ученые не видят в этом процессе ничего страшного: ветер выдул в Атлантику характерную для Балтики теплую слабосоленую воду. Когда ветра ослабнут, в обратном направлении хлынет холодная и соленая вода с высоким содержанием кислорода.

После этого в Балтийском море станет меньше микробов, а условия жизни для рыб наладятся.

Ранее ученые показали, как бы выглядела из космоса Земля, на которой никогда не возникла жизнь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые нашли в природе ядерный реактор, которого не должно существовать
04:30, 09 февраля 2026
Ученые нашли в природе ядерный реактор, которого не должно существовать
Ученые не смогли найти объяснение аномалии Балтийского моря
02:59, 27 сентября 2025
Ученые не смогли найти объяснение аномалии Балтийского моря
Польша заявила, что Россия нарушила зону безопасности в Балтийском море
02:40, 20 сентября 2025
Польша заявила, что Россия нарушила зону безопасности в Балтийском море
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Ему конец": американский боец UFC отреагировал на травму Шавката Рахмонова
04:46, 09 февраля 2026
"Ему конец": американский боец UFC отреагировал на травму Шавката Рахмонова
"Никакого хайпа": Хабиб Нурмагомедов и Энтони Джошуа встретились в Дубае
04:18, 09 февраля 2026
"Никакого хайпа": Хабиб Нурмагомедов и Энтони Джошуа встретились в Дубае
Американские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпийских играх-2026
03:45, 09 февраля 2026
Американские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпийских играх-2026
Появились результаты соревнований с участием казахстанцев на ОИ-2026 на 8 февраля
03:17, 09 февраля 2026
Появились результаты соревнований с участием казахстанцев на ОИ-2026 на 8 февраля
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: