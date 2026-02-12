Потекла вверх: тайну реки, изменившей карту США, разгадали ученые

Полтора века геологи бились над разгадкой того, как река в США проложила себе путь сквозь горы, вместо того чтобы обойти их, сообщает Zakon.kz.

Речь о реке Грин-Ривер, крупнейшем притоке реки Колорадо, которой удалось создать 700-метровый каньон в 4-километровых горах Уинта в штате Юта. Разгадка этого феномена сложна потому, что горам Уинта 50 миллионов лет, а река Грин-Ривер следует этим путем менее 8 миллионов лет. То есть версия о том, что река текла там до поднятия гор, не подходит.

Теперь исследователи из университетов Великобритании и США собрали убедительные доказательства того, что причиной необычного русла реки Грин-Ривер, вероятно, является феномен "литосферное каплеобразование", который вызывает проседание и поднятие гор в течение миллионов лет.

Чтобы проложить свой путь через горы Уинта, река Грин-Ривер протекала по земле, временно пониженной в результате образования литосферного стока под горами несколько миллионов лет назад. За это время река размыла горные породы и сформировала русло, по которому она течет сегодня, включая знаменитый каньон Лодор, который в конечном итоге соединил ее с рекой Колорадо, пишет Phys.org.

"Слияние рек Грин и Колорадо миллионы лет назад изменило континентальный водораздел Северной Америки. Оно создало линию, разделяющую реки, впадающие в Тихий океан, от рек, впадающих в Атлантический океан, и создало новые границы среды обитания для диких животных, которые повлияли на их эволюцию. Это чрезвычайно важная область континента", – рассказал ведущий автор исследования доктор Адам Смит из Школы географических и земных наук Университета Глазго.

Исследователи считают, что собрали достаточно доказательств, чтобы показать, что литосферная капля, которая все еще является относительно новой концепцией в геологии, ответственна за то, что земля опустилась достаточно низко, чтобы реки смогли соединиться и слиться.

Что такое "литосферная капля"? По словам исследователей, литосфера – самый внешний слой планеты, содержащий кору и верхний слой большей части твердой мантии – иногда может "капать", когда богатые минералами материалы образуются у основания коры, вызывая опускание суши (включая горные хребты) над ней. Когда вес становится слишком большим, этот материал отламывается и опускается в мантию, вызывая подъем и поднятие этих массивов суши. Примеры литосферной капли оставляют после себя характерную зону поднятия в виде "мишени", которую можно обнаружить с помощью сейсмической съемки – процесса, включающего в себя объединение данных сейсмических волн, проходящих через этот регион.

Анализируя, по сути, компьютерную томографию планетарного масштаба, Смит и его команда обнаружили круглую аномалию примерно в 200 километрах под поверхностью. Они также выяснили, что земная кора под горами Уинта тоньше, чем ожидалось для горного хребта такого размера – еще один убедительный признак литосферного отслоения. Команда предполагает, что отслоение произошло примерно 2-5 миллионов лет назад, что создает правдоподобную геологическую хронологию, которая могла бы объяснить необычное течение реки Грин-Ривер через северо-восточную часть штата Юта.

"Мы надеемся, что эта статья поможет разрешить давний спор об одной из самых значимых речных систем Северной Америки. И поможет собрать все больше доказательств того, что литосферные капли могут быть скрытым ответом на большее количество тектонических загадок, чем мы предполагали ранее", – заявил Смит.

