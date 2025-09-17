Ученые выяснили, кто мог жить на Марсе

Ровер Perseverance обнаружил на Марсе потенциальные биосигнатуры – следы существования жизни. Ученые уже предположили, какое существо могло их оставить, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, посвящено светлому выступу под названием "Яркий ангел" в долине Неретвы. Там марсоход нашел толщу глины и ее более твердой разновидности – мелкозернистых аргиллитов. Ровер "просветил" образцы рентгеном и ультрафиолетовым рамановским спектроскопом – специальным прибором для обнаружения органических соединений.

Анализ полученной информации дал неожиданные результаты: там сформировалась "низкоэнергетическая среда", которая потенциально пригодна для жизни. Скорее всего, предполагают авторы работы, долина реки Неретвы когда-то была затоплена.

Кроме того, в аргиллитах обнаружили группу крошечных конкреций. Химический анализ показал, что эти миллиметровые структуры сильно обогащены железо-фосфатными и железо-сульфидными минералами (вероятно, вивианитом и грейгитом).

"По всей видимости, они образовались в результате окислительно-восстановительных реакций с участием органического углерода. Этот процесс мог быть обусловлен как абиотическими (то есть связанными с неорганической природой), так и, что интересно, биологическими процессами", – заявили исследователи.

Точно такие же ингредиенты содержатся в побочных продуктах микробного метаболизма на Земле. По мнению авторов работы, это можно считать "убедительным потенциальным биопризнаком, повышающим вероятность того, что на Марсе когда-то существовала микробная жизнь".

"Это действительно похоже на результат жизнедеятельности организмов. Но утверждение настолько радикальное, что, конечно, требуется максимальная осторожность и серьезная проверка с привлечением всех возможных участников", – говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Подтвердить это можно только одним способом – детально изучить взятые образцы на Земле с помощью куда более чувствительных приборов, чем те, которыми располагает Perseverance.

