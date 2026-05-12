Наука и технологии

В пустыне Мексики нашли "Зону молчания", где исчезают все радиосигналы

Пустыня в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 05:58 Фото: pixabay
Зона молчания (La Zona del Silencio) расположена в Больсон-де-Мапими, пустынной котловине, простирающейся на севере мексиканских штатов Чиуауа, Коауила и Дуранго. На протяжении десятилетий этот район имеет своеобразную репутацию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет indiandefencereview.com, она связана с радиоперебоями, наблюдениями НЛО и частыми падениями метеоритов, привлекая сюда ученых, сторонников теорий заговора и любопытных путешественников в один из самых изолированных уголков пустыни Чиуауа.

Что делает "Зону молчания" необычной, по крайней мере на бумаге, так это предполагаемое наличие высоких концентраций магнетита в окружающей почве.

Магнетит – это природная магнитная железная руда, которая в достаточном количестве действительно может создавать помехи для радиосигналов. Прозвище этой местности, как сообщается, было придумано в 1966 году руководителем нефтяной компании, который обнаружил, что не может принимать радиосигналы во время работы в этом регионе.

Для многих эта деталь стала достаточным подтверждением того, что под поверхностью пустыни происходит что-то странное.

Также, по данным Atlas Obscura, Больсон-де-Мапими принимал несколько скалистых внеземных "гостей", ни один из которых не достигал масштабов ударного метеорита Чиксулуб, упавшего у берегов полуострова Юкатан в Мексике 66 миллионов лет назад, но этого было достаточно, чтобы оставить след на ландшафте и, как утверждают некоторые, на его электромагнитных свойствах.

Ранее сообщалось, что на борту затонувшего средневекового судна обнаружили "привет из прошлого".

