В пустыне Мексики нашли "Зону молчания", где исчезают все радиосигналы

Зона молчания (La Zona del Silencio) расположена в Больсон-де-Мапими, пустынной котловине, простирающейся на севере мексиканских штатов Чиуауа, Коауила и Дуранго. На протяжении десятилетий этот район имеет своеобразную репутацию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет indiandefencereview.com, она связана с радиоперебоями, наблюдениями НЛО и частыми падениями метеоритов, привлекая сюда ученых, сторонников теорий заговора и любопытных путешественников в один из самых изолированных уголков пустыни Чиуауа.

Что делает "Зону молчания" необычной, по крайней мере на бумаге, так это предполагаемое наличие высоких концентраций магнетита в окружающей почве.

Магнетит – это природная магнитная железная руда, которая в достаточном количестве действительно может создавать помехи для радиосигналов. Прозвище этой местности, как сообщается, было придумано в 1966 году руководителем нефтяной компании, который обнаружил, что не может принимать радиосигналы во время работы в этом регионе.

Для многих эта деталь стала достаточным подтверждением того, что под поверхностью пустыни происходит что-то странное.

Также, по данным Atlas Obscura , Больсон-де-Мапими принимал несколько скалистых внеземных "гостей", ни один из которых не достигал масштабов ударного метеорита Чиксулуб, упавшего у берегов полуострова Юкатан в Мексике 66 миллионов лет назад, но этого было достаточно, чтобы оставить след на ландшафте и, как утверждают некоторые, на его электромагнитных свойствах.

