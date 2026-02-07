Внутри Земли неожиданно нашли "ржавый" континент

Если на поверхности вулкана изливается лава, то и глубоко в его основании должен находиться резервуар с расплавленным веществом. Такая модель устоялась при описании гигантского восходящего потока, пронизывающего мантию Земли, сообщает Zakon.kz.

По данным издания iXBT.com, глубинное сканирование показало: под самым активным вулканическим регионом планеты вместо жидкого расплава скрывается огромных размеров, твердый и тяжелый монолит с аномально высоким содержанием железа.

Единственный инструмент геофизиков – сейсмическая томография. Когда происходит мощное землетрясение, упругие волны проходят сквозь планету. Из-за низкого качества данных ученые долго не могли точно измерить, насколько сильно замедляются P-волны в этой зоне.

Без этого невозможно вычислить главный параметр – соотношение падения скоростей S-волн и P-волн. Именно это число позволяет однозначно отличить расплавленную породу от твердой.

Проблема с P-волнами заключается в их физике. Чтобы пройти через исследуемую зону под Гавайями и попасть на детекторы, эти волны должны дифрагировать (огибать) внешнее ядро Земли. Сигналы, идущие по такому пути, теряют энергию и становятся очень слабыми.

Ученые загрузили в систему записи сейсмических волн за 30 лет (с 1990 по 2021 год). Алгоритм проанализировал тысячи нечетких и зашумленных сигналов, выявил в них повторяющиеся структуры и позволил очистить полезный сигнал от помех. Впервые геофизики получили четкую картину поведения продольных волн в основании гавайского плюма.

Выяснилось, что недра Земли устроены гораздо сложнее, чем предполагали классические модели. Глубинная структура планеты – это не просто набор слоев (кора, мантия, ядро), а мозаика из химически разнородных резервуаров.

Это говорит о том, что на границе ядра и мантии соседствуют совершенно разные процессы: в одних местах происходит плавление вещества, в других – сохраняются древние твердые структуры, управляющие тепловыми потоками планеты.

