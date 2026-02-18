Можно больше есть и при этом худеть? Эксперты раскрыли секретный метод

Больше есть и при этом худеть – вполне реально, заявили иностранные ученые. Сбрасывать вес помогут натуральные продукты, сообщает Zakon.kz.

Для снижения калорийности рациона необязательно уменьшать порции или устраивать "голодовку". Достаточно заменить переработанные продукты на цельные. Тогда организм сам начнет беречь калории. Это доказали британские ученые. Их научный труд опубликован в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Авторы статьи повторно проанализировали результаты клинического эксперимента 2019 года. Его суть заключалась в том, что 20 человек в течение месяца придерживались двух видов питания по очереди: рацион с преобладанием ультрапереработанных продуктов и диета с цельными натуральными продуктами. В обоих случаях разрешалось есть сколько угодно, ограничения по количеству и объему порций не было.

Питаясь цельными продуктами, участники эксперимента съедали по весу вдвое больше еды и при этом получали в среднем на 300 килокалорий в день меньше. Объем съеденного увеличивался, а энергетическая ценность уменьшалась.

Благодаря новой работе исследователи поняли, почему так происходит. Важной деталью эксперимента стало то, что участники могли самостоятельно выбирать блюда из предложенного меню.

"Когда людям дают необработанные продукты, они интуитивно выбирают сочетание, которое обеспечивает насыщение и питательность, снижая при этом общую калорийность", – пояснил профессор психологии Джефф Бранстром.

Ученые допускают наличие у человека так называемой "пищевой интуиции". Если верить этой гипотезе, организм самостоятельно старается балансировать потребление энергии, витаминов и минералов. В натуральных продуктах этот баланс сохраняется отлично: чтобы получить необходимые питательные вещества и полезные микроэлементы, человек чаще выбирает овощи, фрукты и другие продукты с низкой энергетической составляющей.

Поедая много мучного, жирного и сладкого, люди могут получить огромную дозу калорий за небольшой объем еды, но не почувствовать достаточного насыщения.

"Есть вероятность, что переработанные продукты одновременно доставляют и энергию, и микронутриенты, разрушая естественный компромисс между ними", – отметила соавтор исследования Анника Флинн.

Научная работа показывает: проблема лишнего веса может быть связана не только с размером порций и их количеством, но и с типом продуктов, которые составляют основу рациона.

