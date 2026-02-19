#Референдум-2026
Наука и технологии

Ученые нашли способ ускорить заживление ран с помощью кожи кролика

кожа кролика помогает заживлению ран, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 17:41 Фото: freepik
Российские ученые разработали биомембрану на основе кожи кролика, которая помогает ранам заживать быстрее и снижает риск образования грубых рубцов, сообщает Zakon.kz.

Технологию разработали ученые НИУ "БелГУ" в составе научного коллектива, пишет РИА Новости.

Новая биомембрана представляет собой пористую губку, которую перед применением смачивают 10-процентным раствором повидон-йода. Покрытие наносят на поврежденную поверхность методом аппликации. Такая обработка снижает риск инфицирования и способствует более быстрому восстановлению тканей.

Как пояснила доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского института НИУ "БелГУ" Дарья Костина, разработка отличается от существующих аналогов материалом изготовления.

"Коллаген, который используют в других видах мембран, может быть получен из рыб или крупного рогатого скота. Это ограничивает применение таких мембран у некоторых категорий пациентов из-за более высокой аллергогенности, чем у покрытий, которые получены из кожи кроликов", – отметила доцент.

В отличие от таких материалов, новая мембрана создается из цельной кожи кролика, а не только из коллагена, поэтому содержит дополнительные вещества, полезные для заживления.

Эффективность метода проверили на лабораторных мышах. Эксперимент показал, что у животных, получавших лечение с применением биомембраны, длина рубца была на 62,7% меньше по сравнению с контрольной группой. Кроме того, прочность сформировавшегося шрама увеличилась на 61,54%.

"Испытания показали, что раны заживают быстрее и оставляют менее заметные следы, обеспечивая пациенту комфорт даже после серьезных операций", – рассказала Дарья Костина.

По словам ученых, технология может применяться при различных наружных повреждениях, включая хронические раны. Например, трофические язвы у пациентов с сахарным диабетом и венозной недостаточностью, а также при ожогах и на поздних стадиях обморожений.

Ранее мы сообщали, что стресс оставляет следы на лбу.

Асель Аукешева
Асель Аукешева
Следите за новостями zakon.kz в:
