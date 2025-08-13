#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
542.29
629.54
6.77
Советы

Грибы под запретом: кому они могут навредить

грибы, кому нельзя есть, вред, здоровье, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 11:37 Фото: pexels
Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал гастрит и холецистит одними из болезней, при которых нельзя есть грибы. Они могут, как уточняет специалист, спровоцировать обострение, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог предупреждает, что грибы могут быть опасны для людей с проблемами ЖКТ и детей младше 12 лет из-за отсутствия необходимых ферментов для их переваривания. Можно столкнуться с несварением, тяжестью и тошнотой.

Кроме того, людям с гастритом, язвой, холециститом и другими заболеваниями ЖКТ не рекомендуется употреблять грибы, чтобы не спровоцировать обострение.

Детям до 3 лет (лучше до 12) грибы вводить в рацион не стоит из-за не полностью сформированной пищеварительной системы.

В продолжении Гинзбург подчеркивает, что польза грибов преувеличена.

Так, они содержат витамины группы В и минералы, но не являются суперфудом.

"Их белок не считается особо ценным, а хитиновые волокна обладают противовоспалительным действием, но аналогичным свойством обладают и пищевые волокна из овощей и других продуктов", – заявил врач.

Как отмечено в публикации Ferra.ru, грибы могут разнообразить рацион и доставить удовольствие, но порция готовых грибов не должна превышать 100 граммов. Еще грибы не стоит есть вместе со сметаной или жареной картошкой, чтобы не перегружать ЖКТ.

"Людям с любыми болезнями желудочно-кишечного тракта – гастритом, язвой, дискинезией желчевыводящих путей, холециститом, колитом и так далее – вовсе не советую есть грибы. Иначе это может вызвать обострение", – порекомендовал диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Немного ранее жительница Казахстана в социальных сетях заявила, что сбор грибов в Боровом для нее обошелся штрафом в 20 тысяч тенге. Что произошло на самом деле, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В каких случаях казахстанцам могут заблокировать банковский счет
Советы
12:29, Сегодня
В каких случаях казахстанцам могут заблокировать банковский счет
Важно знать: как не потерять статус в ОСМС и что изменится с 2026 года
Советы
09:52, Сегодня
Важно знать: как не потерять статус в ОСМС и что изменится с 2026 года
Три фактора успеха в карьере назвала профессор Нью-Йоркского университета
Советы
08:41, Сегодня
Три фактора успеха в карьере назвала профессор Нью-Йоркского университета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: