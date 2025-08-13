Грибы под запретом: кому они могут навредить

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал гастрит и холецистит одними из болезней, при которых нельзя есть грибы. Они могут, как уточняет специалист, спровоцировать обострение, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог предупреждает, что грибы могут быть опасны для людей с проблемами ЖКТ и детей младше 12 лет из-за отсутствия необходимых ферментов для их переваривания. Можно столкнуться с несварением, тяжестью и тошнотой.

Кроме того, людям с гастритом, язвой, холециститом и другими заболеваниями ЖКТ не рекомендуется употреблять грибы, чтобы не спровоцировать обострение.

Детям до 3 лет (лучше до 12) грибы вводить в рацион не стоит из-за не полностью сформированной пищеварительной системы.

В продолжении Гинзбург подчеркивает, что польза грибов преувеличена.

Так, они содержат витамины группы В и минералы, но не являются суперфудом.

"Их белок не считается особо ценным, а хитиновые волокна обладают противовоспалительным действием, но аналогичным свойством обладают и пищевые волокна из овощей и других продуктов", – заявил врач.

Как отмечено в публикации Ferra.ru, грибы могут разнообразить рацион и доставить удовольствие, но порция готовых грибов не должна превышать 100 граммов. Еще грибы не стоит есть вместе со сметаной или жареной картошкой, чтобы не перегружать ЖКТ.

"Людям с любыми болезнями желудочно-кишечного тракта – гастритом, язвой, дискинезией желчевыводящих путей, холециститом, колитом и так далее – вовсе не советую есть грибы. Иначе это может вызвать обострение", – порекомендовал диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Немного ранее жительница Казахстана в социальных сетях заявила, что сбор грибов в Боровом для нее обошелся штрафом в 20 тысяч тенге. Что произошло на самом деле, можно прочитать по этой ссылке.