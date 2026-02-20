#Референдум-2026
Наука и технологии

Потепление привлекло в Средиземное море опасные для человека водоросли

Водоросли, дно, песок, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2026 02:59 Фото: pexels
В Средиземном море у побережья Испании впервые нашли токсичный род микроводорослей Gambierdiscus. Ранее их считали обитателем исключительно тропических вод, сообщает Zakon.kz.

По данным gismeteo, концентрация клеток достигает 140 на литр, а вид предварительно идентифицирован как Gambierdiscus australes. Эти микроорганизмы вырабатывают цигуатоксины – нейротоксины, накапливающиеся в тканях рыб и вызывающие у человека желудочно-кишечные расстройства, парестезии (ощущение холода от горячих предметов) и сердечно-сосудистые нарушения.

Симптомы могут сохраняться неделями, при этом термическая обработка рыбы токсины не разрушает.

Сравнение с архивными пробами 2011 года показало, что ранее этот род в регионе отсутствовал. Его появление связывают с потеплением морской воды, которое позволяет тропическим видам переживать зиму.

Непосредственной опасности для купающихся нет, угроза возникает только при употреблении зараженной рыбы. Лаборатории уже проводят предпродажный анализ на цигуатоксины, а мониторинг донных водорослей и морской травы позволяет выявлять токсичные микроводоросли до их попадания в пищевую цепь. Пока ситуация находится под контролем, но требует постоянного наблюдения – климат меняет карту морских угроз.

Ранее стало известно, что галлюциногенные грибы могут использовать для уничтожения голодных насекомых.

Аксинья Титова
