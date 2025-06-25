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Мир

Несколько тел со связанными руками и ногами нашли в Средиземном море

Средиземное море, яхта, небо, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 07:59 Фото: pexels
23 июня полиция Испании сообщила, что власти начали расследование после обнаружения в Средиземном море нескольких трупов со связанными руками и ногами, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, с середины мая катера Гражданской гвардии обнаружили по меньшей мере пять тел со связанными ногами и руками. Полиция подозревает, что жертвами могут быть мигранты из Северной Африки.

Мигрантов могли связать и сбросить в море во время переправы из-за ссоры с контрабандистами. Представительница Гражданской гвардии сообщила, что расследование предполагаемого убийства направлено на установление личностей жертв и причин их смерти.

Президент региона Марга Прохенс заявила местным СМИ, что открытие демонстрирует "самую жестокую сторону" маршрута нелегальной миграции.

Хотя большинство из десятков тысяч мигрантов, направляющихся в Европу в Испанию, прибывают через Канарские острова в Атлантике, сотни пытаются преодолеть более короткий путь из Северной Африки на Балеарский архипелаг в Средиземном море.

Власти заявили, что в период с января по июнь этого года в водах и на пляжах архипелага было обнаружено 31 тело.

Ранее мы писали о том, что туристка впала в кому после отдыха на Крите.

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Аксинья Титова
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