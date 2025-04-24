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Туризм

Акулы терроризируют отдыхающих на побережье Средиземного моря

Отдых, море, акулы, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 07:16 Фото: pexels
22 апреля израильская полиция прочесала побережье Средиземного моря в поисках пловца, который стал жертвой акулы в районе, где столкновения людей и хищников регулярны, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, находящиеся под угрозой исчезновения темные и песчаные акулы уже много лет плавают неподалеку от этого района, привлекая зевак, которые приближаются к хищникам. Это вынуждает природоохранные организации просить власти изолировать людей от диких животных.

Группы защитников природы говорят, что эти предупреждения остались без внимания. 22 апреля спасатели объявили, что обнаружили останки тела мужчины, которые доставили в судебно-медицинский институт для опознания. В тот же день пляж закрыли.

Каждый отпуск израильтяне в большом количестве отправляются на пляж, разделяя воду с дюжиной или более акул. Некоторые ведут себя с ними "вызывающе": дергают за плавники, бросают им рыбу.

Темные акулы могут вырастать до 4 метров в длину и весить около 350 кг. Песчаные акулы меньше, вырастают примерно до 2,5 метра и 100 кг.

По словам Игаэля Бен-Ари, главы морских егерей в Управлении природы и парков Израиля, неизвестно, как погибший мужчина вел себя рядом с акулами. Но он считает, что общественность должна знать, что нельзя заходить в воду, когда в ней хищники, не трогать их и не играть с ними.

В последнее время они стали на удивление близко подплывать к людям: на одном из видеороликов, опубликованных израильскими СМИ, видно, как акула подплывает к купающимся на глубине по бедро.

Ранее сообщалось, что на знаменитом пляже мира перестанут защищать туристов от акул.

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Аксинья Титова
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