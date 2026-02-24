#Референдум-2026
#Казахмыс
Наука и технологии

Врач развенчал миф о распространенном симптоме инфаркта

Симптомы инфаркта назвали иностранные врачи, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 20:17 Фото: freepik
Перед инфарктом дискомфорт в груди не всегда бывает ощутимым, заявил иностранный врач, отметив, что есть и другие сигналы опасного недуга, сообщает Zakon.kz.

Врач Джереми Лондон поделился своими наблюдениями с изданием Daily Mirror. Со слов специалиста, острая боль – не самый распространенный симптом инфаркта. Гораздо чаще тревожным "звоночком" бывает ощущение давления, сжатия или умеренного дискомфорта в груди.

Нередко такие признаки появляются во время занятий спортом, а иногда и в состоянии покоя. Это может означать, что сердечная мышца недополучает кислород. Проблема свойственна ишемической болезни сердца, которая в острой форме приводит к инфаркту.

Эксперт отметил: к опасным симптомам также относятся нарастающая одышка при нагрузке и сильная усталость без причины.

"Предынфарктная" усталость представляет собой не обычное утомление после работы, а изнуряющее, непреодолимое чувство истощения, которое не проходит после отдыха. Если такие привычные действия, как прогулка, подъем по лестнице или бытовые дела, начинают даваться значительно тяжелее – это повод для медицинского обследования", – подчеркнул врач.

Специалисты рекомендуют не игнорировать подобные симптомы и обращаться к врачу при первом же проявлении.

Ранее мы писали, по каким внешним признакам можно определить проблемы с сердцем.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
