Врач развенчал миф о распространенном симптоме инфаркта
Врач Джереми Лондон поделился своими наблюдениями с изданием Daily Mirror. Со слов специалиста, острая боль – не самый распространенный симптом инфаркта. Гораздо чаще тревожным "звоночком" бывает ощущение давления, сжатия или умеренного дискомфорта в груди.
Нередко такие признаки появляются во время занятий спортом, а иногда и в состоянии покоя. Это может означать, что сердечная мышца недополучает кислород. Проблема свойственна ишемической болезни сердца, которая в острой форме приводит к инфаркту.
Эксперт отметил: к опасным симптомам также относятся нарастающая одышка при нагрузке и сильная усталость без причины.
"Предынфарктная" усталость представляет собой не обычное утомление после работы, а изнуряющее, непреодолимое чувство истощения, которое не проходит после отдыха. Если такие привычные действия, как прогулка, подъем по лестнице или бытовые дела, начинают даваться значительно тяжелее – это повод для медицинского обследования", – подчеркнул врач.
Специалисты рекомендуют не игнорировать подобные симптомы и обращаться к врачу при первом же проявлении.
