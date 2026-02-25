Названа площадь земельного участка, выделенного под создание "Долины ЦОДов"

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, на котором рассмотрели ход реализации проекта "Долина центров обработки данных" в рамках задач, поставленных президентом на V заседании Национального курултая. Об этом 25 февраля 2026 года Zakon.kz стало известно с сайта правительства.

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин доложили о проведенной работе с момента запуска проекта в январе текущего года в Экибастузе Павлодарской области.

"На сегодня проект "Долина ЦОДов" по созданию крупнейшего в Центральной Азии кампуса с энергетическим потенциалом до 1 ГВт находится в активной фазе реализации. Правительством обеспечиваются соответствующие инфраструктурные и правовые условия. В частности, выделены земельные участки общей площадью 1,4 тыс. га. Ведется работа по приобретению подстанции для реализации масштабного проекта, а также по разработке дополнительных механизмов господдержки инвесторов и участников проекта". Пресс-служба правительства РК

Важным элементом создаваемой инфраструктуры станет Greenfield-зона для привлечения международных партнеров.

Подготовлены мощности до 100 МВт с возможностью дальнейшего масштабирования. Инфраструктура будет соответствовать международному стандарту Tier III с коэффициентом энергоэффективности PUE 1.25. Для соответствия требованиям крупнейших hyperscale- и BigTech-компаний в области телекоммуникационной инфраструктуры сетевая задержка будет снижена с 80 до 57 миллисекунд – уровня, сопоставимого с ключевыми европейскими центрами обмена трафиком.

Как отмечается, в дальнейшем предусмотрено последовательное наращивание вычислительной инфраструктуры, строительство четырех этапов ИИ-ЦОДов по 50 МВт каждый.

"В целом, запуск "Долины ЦОДов" позволит сформировать в Казахстане региональный центр цифровой инфраструктуры и вычислительных мощностей, привлечь инвестиции в экономику и создать новые высококвалифицированные рабочие места". Пресс-служба правительства РК

По итогам заседания Олжас Бектенов поручил профильным министерствам и ответственным организациям обеспечить своевременную реализацию всех этапов работ и ускорить принятие необходимых нормативных решений.

Фото: primeminister.kz

20 января 2026 года на V заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев объявил о планах по созданию ЦОД-долины в Экибастузе.

21 января первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин раскрыл подробности создания ЦОД-долины в Экибастузе.

30 января стало известно, что прогнозируемый объем инвестиций в проект "Долина центров обработки данных" – порядка 30 млрд долларов.