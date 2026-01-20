Токаев: в Павлодарской области появится ЦОД-долина

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая сообщил о планах по созданию ЦОД-долины в Павлодарской области и подчеркнул необходимость опережающего ввода новых энергетических мощностей, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства рассказал, что правительство совместно с акиматом Павлодарской области планирует построить ЦОД-долину на базе энергетических мощностей энергетического бассейна Экибастуза. "Неплохое предложение. Посмотрим, насколько успешно оно будет реализовываться. Мы должны заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций. Строительство атомных электростанций – это долгий процесс. Следует также иметь в виду, что дата-центры сопоставимы по энергозатратам с металлургическими комбинатами. Поэтому вопросы энергетической самодостаточности должны рассматриваться как важнейшая часть государственной политики", – дополнил Касым-Жомарт Токаев. V заседание Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева проходит в Кызылорде.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: