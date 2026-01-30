30 млрд долларов – прогнозируемый объем инвестиций в проект "Долина ЦОДов" в Экибастузе

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область проверил исполнение поручений президента по реализации проекта "Долина ЦОДов" на базе Экибастузского энергоузла. Об этом 30 января 2026 года проинформировали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что для создания специальной зоны, где будут размещены вычислительная инфраструктура, облачные сервисы и мощности для работы с ИИ, определен земельный участок площадью 200 га в районе Экибастузской ГРЭС-1 с возможностью увеличения территории до свыше 1300 га в будущем.

"По поручению президента мы начинаем реализацию масштабного инфраструктурного проекта "Долина ЦОДов". Это даст серьезный импульс развитию высокотехнологичного сектора экономики. Всем госорганам и ответственным организациям необходимо отработать с максимальной отдачей и эффективностью для получения результата", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководителю правительства был представлен дизайн-проект "Долины ЦОДов". О ходе проводимых работ доложили заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, аким Павлодарской области Асаин Байханов, председатель АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

Фото: primeminister.kz

Экосистема "Долины ЦОДов" будет создана на базе энергетических мощностей Экибастузского энергоузла. Концепцией заложено поэтапное развитие объекта с четко зафиксированными параметрами ввода мощностей и использованием уже построенной энергетической инфраструктуры. В рамках проекта предусмотрено строительство линий электропередач протяженностью 15 км и инфраструктуры понижающих подстанций мощностью 300 МВт с расширением в перспективе до 1 ГВт. Проектом предусмотрено создание 500 высококвалифицированных новых рабочих мест в области энергетики, эксплуатации вычислительных мощностей, ИИ и др. В этой связи упор делается на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов.

"Отдельное внимание уделено созданию условий для инвесторов в виде инфраструктуры, тарифообразования и налоговых преференций по принципу специальных экономических зон. Прогнозируемый объем инвестиций в проект – порядка 30 млрд долларов . На сегодня ведутся переговоры с крупными международными компаниями". Пресс-служба правительства РК

Премьер-министр отметил стратегическое значение "Долины ЦОДов" в контексте развития цифровой экономики Казахстана. Министерствам искусственного интеллекта и цифрового развития, энергетики, акимату Павлодарской области совместно с АО "Казахтелеком" поручено обеспечить все необходимые условия и инфраструктуру для ускоренной реализации проекта.

Фото: primeminister.kz

"Это индустрия будущего. Важно использовать наши конкурентные преимущества. Все предпосылки для проекта есть – электроэнергия, климат, транскаспийский кабель. Поэтому внесите все решения, которые необходимо принять и вперед, без лишней бюрократии. Я сам буду лично заниматься этим проектом. Мы должны в максимально сжатые сроки быстро пройти весь этот путь и работать, заключая контракты и поставляя мощности для мировых компаний", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о планах по созданию ЦОД-долины в Экибастузе на V заседании Национального курултая 20 января 2026 года.

Материал по теме Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах – Олжас Бектенов

21 января первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин раскрыл подробности создания ЦОД-долины в Экибастузе.