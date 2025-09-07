#АЭС в Казахстане
События

"Кровавая Луна" и лунное затмение над Алматы: захватывающие кадры

Лунное затмение, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 22:43 Фото: Zakon.kz
Жители Алматы 7 сентября стали свидетелями редкого астрономического явления – лунного затмения. Zakon.kz публикует захватывающие кадры.

Вечером горожане могли наблюдать, как спутник Земли постепенно приобрел красноватый оттенок, что создало эффект так называемой "Кровавой Луны".

Лунное затмение, Луна, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 22:43

Фото: Zakon.kz

В этом месяце полная сентябрьская Луна получила название "кукурузная" – по традиции североамериканских индейцев и фермеров. В этот раз ее также называют "багровой" из-за окраски во время затмения.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее астрономы отмечали, что наблюдать затмение можно невооруженным глазом, а также с помощью биноклей и телескопов. Специалисты подчеркивают, что явление абсолютно безопасно для зрения.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
