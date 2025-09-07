"Кровавая Луна" и лунное затмение над Алматы: захватывающие кадры
Фото: Zakon.kz
Жители Алматы 7 сентября стали свидетелями редкого астрономического явления – лунного затмения. Zakon.kz публикует захватывающие кадры.
Вечером горожане могли наблюдать, как спутник Земли постепенно приобрел красноватый оттенок, что создало эффект так называемой "Кровавой Луны".
Фото: Zakon.kz
В этом месяце полная сентябрьская Луна получила название "кукурузная" – по традиции североамериканских индейцев и фермеров. В этот раз ее также называют "багровой" из-за окраски во время затмения.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ранее астрономы отмечали, что наблюдать затмение можно невооруженным глазом, а также с помощью биноклей и телескопов. Специалисты подчеркивают, что явление абсолютно безопасно для зрения.
