В 1940 году человек последовал за своей собакой в дупло дерева и обнаружил тайное место

В 1940 году прошлого века подросток, следуя за своей собакой, споткнулся и упал в темную яму, где обнаружил подземную художественную галерею возрастом 17 тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, 12 сентября 1940 года 18-летний ученик механики по имени Марсель Равида последовал за своей собакой Роботом в нору возле упавшего дерева недалеко от Монтиньяка на юго-западе Франции.

Четыре дня спустя он вернулся туда с тремя друзьями, Жаком Марсалем, Жоржем Аньелем и Симоном Коэнкасом, расширил вход и попал в систему пещер, стены которых были покрыты рисунками зубров, оленей, лошадей, горных козлов и кошачьих.

При свете наспех сооруженной лампы они прошли по галерее длиной около тридцати метров и увидели первые рисунки ныне известной Осевой галереи.

18 сентября мальчики сообщили об этом своему учителю Леону Лавалю. Лаваль посетил место и опознал изображения как доисторические.

В пещере находится около 2000 изображений и 6000 фигур, написанных или выгравированных в девяти секциях, включая Зал Быков, Неф и Шахту. Некоторые изображения изображают животных в динамичном движении.

Исследователи относят эти работы к мадленской культуре и датируют их периодом от 17 до 19 тысяч лет назад. Художники использовали для творчества красную охру, гематит, древесный уголь и оксид марганца.

Ранее ученых поразила мумия, найденная в 2000-летнем саркофаге.