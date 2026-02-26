#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Наука и технологии

В 1940 году человек последовал за своей собакой в дупло дерева и обнаружил тайное место

Дерево, растения, тайна, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 04:59 Фото: pexels
В 1940 году прошлого века подросток, следуя за своей собакой, споткнулся и упал в темную яму, где обнаружил подземную художественную галерею возрастом 17 тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, 12 сентября 1940 года 18-летний ученик механики по имени Марсель Равида последовал за своей собакой Роботом в нору возле упавшего дерева недалеко от Монтиньяка на юго-западе Франции.

Четыре дня спустя он вернулся туда с тремя друзьями, Жаком Марсалем, Жоржем Аньелем и Симоном Коэнкасом, расширил вход и попал в систему пещер, стены которых были покрыты рисунками зубров, оленей, лошадей, горных козлов и кошачьих.

При свете наспех сооруженной лампы они прошли по галерее длиной около тридцати метров и увидели первые рисунки ныне известной Осевой галереи.

18 сентября мальчики сообщили об этом своему учителю Леону Лавалю. Лаваль посетил место и опознал изображения как доисторические.

В пещере находится около 2000 изображений и 6000 фигур, написанных или выгравированных в девяти секциях, включая Зал Быков, Неф и Шахту. Некоторые изображения изображают животных в динамичном движении.

Исследователи относят эти работы к мадленской культуре и датируют их периодом от 17 до 19 тысяч лет назад. Художники использовали для творчества красную охру, гематит, древесный уголь и оксид марганца.

Ранее ученых поразила мумия, найденная в 2000-летнем саркофаге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Служебная собака обнаружила в посылке марихуану
03:30, 05 июня 2024
Служебная собака обнаружила в посылке марихуану
В Великобритании нашли древнее оружие: название места хранят в тайне
05:58, 29 декабря 2024
В Великобритании нашли древнее оружие: название места хранят в тайне
Археологи обнаружили в Марокко "огород" возрастом пять тысяч лет
08:40, 02 октября 2024
Археологи обнаружили в Марокко "огород" возрастом пять тысяч лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
07:53, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
07:47, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
06:59, Сегодня
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
06:47, Сегодня
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: