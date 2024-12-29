В Великобритании нашли древнее оружие: название места хранят в тайне

На саксонском кладбище в графстве Кент археологи обнаружили меч VI века, сообщает Zakon.kz.

Оружие пролежало в земле около 1500 лет, передает The Guardian. Рукоятка меча выполнена из серебра и покрыта позолотой, на лезвие нанесено руническое письмо. Археологи также нашли элементы ножен оружия из кожи, дерева и меха бобра. Эксперты утверждают, что никогда раньше не встречали подобного предмета в таком хорошем состоянии.

Найденное оружие – одно из уникальных предметов, найденных на кладбище. Археологи уже изучили 12 захоронений. Предполагается, что там может быть еще 200 тайников, на исследование которых уйдут годы.

Фото: theguardian

"Мы держим название этого места в тайне. Это очень богатое кладбище. Было бы настоящей трагедией, если бы оно стало широко известно до того, как мы его раскопаем", – рассказал профессор археологии Университета Центрального Ланкашира Дункан Сэйер.

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