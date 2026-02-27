#Референдум-2026
Наука и технологии

Пчелы, "влюбленные" в солнечные батареи, могут убить природу за 4 года

Пчелы, технологии, природа, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 08:00 Фото: freepik
Чем дольше существуют солнечные батареи, тем больше мы узнаем об их плюсах и минусах. Несмотря на энтузиазм по поводу возобновляемой энергии и ее растущей доступности, начинают выявляться ее некоторые негативные аспекты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет EcoPortal, электромагнитное поле, создаваемое солнечными панелями, представляет собой слабое, неионизирующее электромагнитное излучение, известное как ЭМП. Оно аналогично излучению большинства обычных бытовых приборов.

Эти поля не представляют угрозы для здоровья людей или медоносных пчел. Дело в том, что пчелы используют естественное электромагнитное поле в природе для ориентации в пространстве.

Они ощущают магнитное поле Земли с помощью органа в своем теле, который работает как крошечная встроенная биологическая стрелка компаса.

Исследование показало, что искусственные электромагнитные поля могут нарушать способность медоносных пчел ориентироваться в окружающем мире и даже приводить к тому, что пчелы-фуражиры теряются и никогда не находят дорогу обратно в улей.

В худших случаях в ульях медоносных пчел может не хватить пчел-фуражиров для выживания. Это может иметь далеко идущие последствия, поскольку пчелы являются жизненно важным звеном в экосистеме и необходимы для опыления растений.

По некоторым оценкам, соседство пчел с солнечными батареями может привести к тому, что насекомые вымрут и мировые экосистемы разрушатся всего за четыре года.

Ранее мы писали о том, что в 1940 году человек последовал за своей собакой в дупло дерева и обнаружил тайное место.

