Производить батареи для ВИЭ в Казахстане предложил Ашимбаев

Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев считает, что Казахстан должен позиционировать себя как производитель батарей для возобновляемых источников энергии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом он заявил на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана 23 февраля 2024 года.

"Может, Казахстан должен себя позиционировать как производитель этих батарей? Не только покупать у Китая и других стран, а самим производить. У нас есть и потребители, и сырье. Может, получится по возможности этот участок закрывать и экспортировать". Маулен Ашимбаев

Ранее министр энергетики рассказал, что в Казахстане ВИЭ планируют внедрять в систему централизованного теплоснабжения.