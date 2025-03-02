Роскосмос запретил американцам собирать микробов в российской части МКС

Роскосмос запретил американцам собирать микроорганизмы на модулях российского сегмента МКС для самого масштабного в истории научного исследования микробов на станции, сообщает Zakon.kz.

Работа, опубликованная в журнале Cell, показала, что на МКС слишком чисто и туда стоит завозить земные микроорганизмы, чтобы космонавты меньше болели.

Исследование по числу взятых на МКС проб в сто раз превышает все ранее сделанные подобные оценки, но его удалось провести лишь на девяти модулях американского сегмента американскими участниками 64-й экспедиции, которая началась в октябре 2020 года и закончилась в апреле 2021 года. В этот период руководителем Роскосмоса был Дмитрий Рогозин.

Отвечая на вопрос RTVI, планировалось ли брать пробы в российских модулях, ученые сообщили, что не получили разрешения российской стороны на взятие проб.

"Мы пытались, но не получили туда доступ. Конечно, было бы интересно взглянуть на российские модули в будущей версии этого проекта, и мы были бы рады сделать эти методы доступными", – пояснил соавтор исследования Роб Найт из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Ученые заметили на станции недостаток микроорганизмов, в земных условиях свободно живущих в почве и воде. Искусственное привнесение таких микробов с их средой обитания во внутренние пространства МКС без ущерба для гигиены должно улучшить здоровья космонавтов, уверены они.