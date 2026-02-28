Казахстанский учитель делает каверы на популярные песни и привлекает к науке не только школьников

Учитель химии из Алматы Улан Усенов через музыку прививает интерес ученикам и пользователям соцсетей к своему предмету, сообщает Zakon.kz.

Педагог записывает каверы на популярные песни, полностью переписывая тексты и превращая их в увлекательные истории о химических элементах, реакциях и законах. В его версиях вместо привычных строк звучат объяснения о свойствах веществ, строении атомов и взаимодействии элементов.

Благодаря музыкальному таланту и профессиональной смекалке сейчас у учителя из Алматы 276 тыс. подписчиков в Instagram. В 2023 году Улан Усенов даже попал на обложку казахстанского Forbes, став участником раздела "100 новых лиц Казахстана".

Фото: Instagram/wanna_be_teacher

Другой алматинец делает пародии на индийские фильмы.