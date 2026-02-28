На большом затонувшем в 1941 году корабле в Египте встречают морских чудовищ

Во Второй мировой войне корабль длиной 126 метров затонул вместе со всем своим грузом во время бомбардировки. Теперь на его грузовиках и мотоциклах живут барракуды, морские черепахи и похожие на рептилий крокодиловые рыбы, сообщает Zakon.kz.

По данным discoverwildlife, пароход "Тистлегорм" находится на своем последнем месте у берегов Египта. Этот огромный затонувший корабль – длиной 126 метров – лежит на морском дне более 80 лет.

Вооруженный грузовой корабль затонул в 1941 году, совершив всего четыре рейса. Он погиб, перевозя военные припасы в Александрию через Суэцкий канал.

Когда немецкие бомбардировщики обнаружили грузовое судно, стоящее на якоре в Красном море, они начали атаку, сбросив две бомбы. Одна из них подожгла находившиеся на борту боеприпасы и вызвала катастрофический взрыв.

Сила взрыва разорвала "Тистлегорм" на две части и отбросила два локомотива более чем на 30 метров от остальной части корабля, который рухнул на морское дно за считанные минуты. Один из очевидцев сказал, что злополучному судну потребовалось менее минуты, чтобы затонуть.

Девять мужчин в возрасте от 17 до 68 лет погибли. Чудесным образом остальные 41 человек, находившиеся на борту, спаслись и были доставлены находившимся неподалеку кораблем HMS Carlisle.

Останки судна несколько лет пролежали в одиночестве на морском дне, пока в 1950-х годах их не обнаружил океанограф Жак Кусто, но никому не сказал, где они находятся. Поэтому только в 1990-х годах это место стало популярным среди любителей подводного плавания.

С тех пор "Тистлегорм" стал одним из самых известных в мире мест для дайвинга к затонувшим кораблям. Дайверы могут даже проникнуть внутрь, проплыв через трюмы, чтобы увидеть груз, который все еще находится внутри.

Среди самых известных сокровищ – мотоциклы BSA, грузовики Bedford, оружие и резиновые сапоги.

Одни дайверы приезжают сюда ради транспортных средств, которые ютятся внутри этого случайно образовавшегося подводного музея, другие же из-за морской жизни. После более чем 80 лет под водой затонувший корабль превратился в искусственный риф, обеспечив субстрат для прикрепления кораллов и губок.

Покрытая кораллами структура стала домом для многих морских животных, включая разнообразных рыб, таких как рыба-лев, рыба-камень, рыба-летучая мышь, рыба-ангел, барракуда и, что вполне уместно, рыба- крокодил – эта пугливая, похожая на крокодила рыба является хищником-засадчиком, поджидающим ничего не подозревающую добычу, прежде чем напасть. Время от времени мимо может проплыть морская черепаха.

Погружения к затонувшим кораблям могут быть опасными, а плохая плавучесть может повредить конструкцию, поэтому дайверы должны иметь не менее 20 зарегистрированных погружений, чтобы иметь возможность посетить "Тистлегорм".

Чрезмерный туризм представляет угрозу. Дайверы, прикасающиеся к обломкам затонувшего корабля, могут нанести ущерб останкам, которые разложились за столь долгое время пребывания в соленой воде.

Составляя карту затонувшего корабля "Тистлегорм" и повышая осведомленность об этом всемирно известном судне, эксперты надеются помочь сохранить его для будущих поколений.

