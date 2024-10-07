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Военное судно угрожает разливом нефти у берегов Новой Зеландии

Военное судно угрожает разливом нефти у берегов Новой Зеландии , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 02:59 Фото: pexels
Военно-морские силы Новой Зеландии впервые со времен Второй мировой войны потеряли корабль. 7 октября на рифе у берегов Самоа затонуло судно HMNZS Manawanui. Это привело к потенциальной экологической катастрофе в водах, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, специализированное водолазно-гидрографическое судно потеряло двигатель и село на мель в субботу вечером во время проведения обследования рифов в одной морской миле от южного побережья острова Уполу в Самоа.

К утру воскресенья судно "сильно накренилось". Был замечен дым. Власти заявили, что это первое непреднамеренное затопление новозеландского военного судна со времен Второй мировой войны, и начали расследование произошедшего.

Местные предприятия и защитники окружающей среды теперь опасаются возможных экологических последствий аварии, произошедшей в водах у самого густонаселенного острова Самоа.

"У нас большая популяция морских черепах, которые плавают в нашей лагуне, и людям это нравится. Я надеюсь, что с ними ничего не случится", – рассказал Брайан Роуз, менеджер пляжного клуба Coconuts Beach Club в Маниноа.

Министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз заявила Newstalk ZB , что первоочередной задачей властей является оценка глубины судна и риска разлива.

Ранее появилась информация, что ботанический сад Кембриджского университета ищет специалиста для работы по всему миру.

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