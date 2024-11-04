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Ученые выяснили, что депрессия чаще развивается у людей без семьи

Ученые выяснили, что депрессия чаще развивается у людей без семьи , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 00:56 Фото: pixabay
Холостые мужчины и незамужние женщины на 80% чаще страдают от депрессии по сравнению с семейными людьми, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые из Китая и США, проанализировавшие данные о психическом здоровье жителей семи крупных стран с различными культурами и религиозными убеждениями.

В течение двух десятилетий американские и китайские демографы и медики наблюдали за состоянием около 100 тысяч человек, представляющих разные общества. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Human Behaviour, показали, что отсутствие семьи значительно увеличивает риск развития депрессии среди мужчин и женщин.

По данным ученых, семейные люди реже сталкивались с симптомами хронической депрессии. Однако смерть супруга или развод резко повышали вероятность возникновения психических расстройств: на 99% и 64% соответственно.

Ранее психолог Дарья Яушева дала советы по выбору животного людям, склонным к депрессивным состояниям. 

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