Ученые выяснили, что депрессия чаще развивается у людей без семьи
К такому выводу пришли ученые из Китая и США, проанализировавшие данные о психическом здоровье жителей семи крупных стран с различными культурами и религиозными убеждениями.
В течение двух десятилетий американские и китайские демографы и медики наблюдали за состоянием около 100 тысяч человек, представляющих разные общества. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Human Behaviour, показали, что отсутствие семьи значительно увеличивает риск развития депрессии среди мужчин и женщин.
По данным ученых, семейные люди реже сталкивались с симптомами хронической депрессии. Однако смерть супруга или развод резко повышали вероятность возникновения психических расстройств: на 99% и 64% соответственно.
Ранее психолог Дарья Яушева дала советы по выбору животного людям, склонным к депрессивным состояниям.