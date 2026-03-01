Ученые узнали, почему на вершине Эвереста нельзя сварить яйца

Везде на планете можно приготовить яйца всмятку или вкрутую, но на самой высокой точке Земли над уровнем моря их приготовить невозможно. Обойти эти законы невозможно, потому что мы подчиняемся законам термодинамики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFL Science, хотя это и не является насущной проблемой, но законы, лежащие в основе этого факта, влияют на приготовление пищи и напитков во многих местах по всему миру.

Вся проблема на Эвересте кроется в атмосферном давлении. На уровне моря вода кипит при 100°C. При изменении давления точка представляет собой линию. Чем выше вы находитесь над уровнем моря, тем ниже температура, необходимая для того, чтобы довести воду до кипения.

Вы можете использовать калькулятор, чтобы рассчитать точную температуру кипения в вашем регионе, но можно сказать, что на каждые 300 метров высоты температура кипения снижается на 1°C.

Город Ла-Ринконада – самое высокогорное постоянно населенное поселение в мире, расположенное на высоте около 5052 метров. Там вода кипит при температуре 82,8°C. Этого все еще достаточно для приготовления яиц, но это ниже идеальной температуры для приготовления кофе – хотя его все еще можно приготовить.

Вершина Эвереста значительно выше, чем Ла-Ринконада. Она находится на высоте 8849 метров над уровнем моря, при этом атмосферное давление составляет примерно треть от атмосферного.

Следовательно, температура кипения воды там падает до 68°C. Этого все еще достаточно, чтобы вызвать сильные ожоги, но уже недостаточно, чтобы полностью сварить яйцо.

Если вы находитесь на вершине Эвереста и вам очень хочется вареного яйца, единственное решение – подчиниться законам термодинамики и использовать скороварку. Этот способ приготовления повысит температуру кипения за счет увеличения давления внутри скороварки.

