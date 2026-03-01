#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
497.56
586.92
6.44
Наука и технологии

Ученые узнали, почему на вершине Эвереста нельзя сварить яйца

Вареные яйца, вода, кипяток, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 06:40 Фото: pexels
Везде на планете можно приготовить яйца всмятку или вкрутую, но на самой высокой точке Земли над уровнем моря их приготовить невозможно. Обойти эти законы невозможно, потому что мы подчиняемся законам термодинамики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFL Science, хотя это и не является насущной проблемой, но законы, лежащие в основе этого факта, влияют на приготовление пищи и напитков во многих местах по всему миру.

Вся проблема на Эвересте кроется в атмосферном давлении. На уровне моря вода кипит при 100°C. При изменении давления точка представляет собой линию. Чем выше вы находитесь над уровнем моря, тем ниже температура, необходимая для того, чтобы довести воду до кипения.

Вы можете использовать калькулятор, чтобы рассчитать точную температуру кипения в вашем регионе, но можно сказать, что на каждые 300 метров высоты температура кипения снижается на 1°C.

Город Ла-Ринконада – самое высокогорное постоянно населенное поселение в мире, расположенное на высоте около 5052 метров. Там вода кипит при температуре 82,8°C. Этого все еще достаточно для приготовления яиц, но это ниже идеальной температуры для приготовления кофе – хотя его все еще можно приготовить.

Вершина Эвереста значительно выше, чем Ла-Ринконада. Она находится на высоте 8849 метров над уровнем моря, при этом атмосферное давление составляет примерно треть от атмосферного.

Следовательно, температура кипения воды там падает до 68°C. Этого все еще достаточно, чтобы вызвать сильные ожоги, но уже недостаточно, чтобы полностью сварить яйцо.

Если вы находитесь на вершине Эвереста и вам очень хочется вареного яйца, единственное решение – подчиниться законам термодинамики и использовать скороварку. Этот способ приготовления повысит температуру кипения за счет увеличения давления внутри скороварки.

Ранее стало известно, что на большом затонувшем в 1941 году корабле в Египте встречают морских чудовищ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Нутрициолог рассказала, кому лучше не есть яйца
04:34, 26 июля 2024
Нутрициолог рассказала, кому лучше не есть яйца
Блогерша поднялась на вершину Эвереста на восьмом месяце беременности и там же родила
04:57, 09 ноября 2024
Блогерша поднялась на вершину Эвереста на восьмом месяце беременности и там же родила
Правительство не собирается восстанавливать субсидирование яйца
15:22, 23 июня 2023
Правительство не собирается восстанавливать субсидирование яйца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шпилевский вспомнил период в "Кайрате": Было требование - становиться чемпионом каждый год
05:52, Сегодня
Шпилевский вспомнил период в "Кайрате": Было требование - становиться чемпионом каждый год
В финальный день "Кубка Странджа" выступят 6 казахстанских боксёров
05:19, Сегодня
В финальный день "Кубка Странджа" выступят 6 казахстанских боксёров
"Долетели, всё ок": Александр Бублик прилетел в Лос-Анджелес из Дубая
04:48, 01 марта 2026
"Долетели, всё ок": Александр Бублик прилетел в Лос-Анджелес из Дубая
"Очень умный боец": Топурия назвал самого сложного соперника в карьере
04:20, 01 марта 2026
"Очень умный боец": Топурия назвал самого сложного соперника в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: