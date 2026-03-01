Прогноз магнитных бурь на март: когда ждать возмущений на Солнце

Астрономы предупреждают: в марте возможны геомагнитные возмущения, но сильных бурь пока не ожидается. Более напряженной может стать вторая половина месяца, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в первый день весны магнитосфера будет в возбужденном состоянии – вероятны слабые геомагнитные возмущения.

В период с 12 по 20 марта геомагнитный индекс Kp будет держаться в пределах "желтой" зоны. Этот показатель отражает степень возмущенности магнитного поля Земли в трехчасовых интервалах. Также небольшие вспышки возможны 23 и 24 марта.

Специалисты отмечают, что Солнце постепенно возвращается к более спокойному состоянию. Сейчас активность в основном связана с колебаниями солнечного ветра, который не демонстрирует значительных возмущений.

"В результате геомагнитный индекс Kp в последние дни также незначительно повышен и иногда даже выходит на желтый уровень. Но в целом какими-то серьезными событиями это трудно назвать. Глобально магнитное поле Земли спокойное", – заявили ученые.

