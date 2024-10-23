Гигантский древний метеорит помог жизни на Земле зародиться – исследование

Гигантский древний метеорит, возможно, помог жизни на Земле зародиться. Речь идет о метеорите S2, обнаруженном в 2014 году. Он был в четыре раза больше горы Эверест и вызвал самое мощное в истории человечества цунами, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, метеорит S2 был обнаружен в 2014 году. Он упал на планету около 3,26 млрд лет назад и, по оценкам, был в 200 раз больше космического камня, который позже уничтожил динозавров. Ученые обнаружили, что древний метеорит мог стать причиной возникновения жизни на Земле.

"Мы знаем, что падения гигантских метеоритов были частым явлением в период зарождения Земли и что они, должно быть, повлияли на эволюцию ранней жизни, но у нас не было четкого понимания того, каким образом это произошло". Геолог Гарвардского университета Наджа Драбон, ведущий автор исследования

Исследование стало для Драбона настоящим увлечением, его вдохновили многочисленные предыдущие исследования, показавшие потенциальное влияние столкновения метеорита на формы жизни.

По словам Драбона, исследовательская группа провела три полевых сезона в районе Барбертон Гринстоун Белт в Южной Африке, чтобы собрать образцы, необходимые для исследования. Они искали сферические частицы или крошечные фрагменты породы, оставшиеся после падения метеорита. Команда собрала 220 фунтов камня и отвезла его в лабораторию для анализа.

Ученые обнаружили, что гигантский метеорит вызвал цунами, прокатившееся по всей планете. Тепло от удара привело к тому, что верхний слой океана выкипел, а также нагрелась атмосфера. Горные породы свидетельствуют о том, что цунами подняло в воздух такие питательные вещества, как железо и фосфор.

Кроме того, произошло частичное испарение океана и наступила темнота, что, вероятно, нанесло краткосрочный вред мелководным фотосинтетическим микробам. Ученые обнаружили, что жизнь в более глубоких слоях океана пострадала меньше.

Ранее в Алматинской области нашли древний камень с петроглифами, на которых изображены некие существа, охотящиеся на животных, а иногда и людей.

