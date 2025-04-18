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Наука и технологии

На Марсе неожиданно обнаружили углекислый газ

Марс, марсианский каньон, красный цвет планеты, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 08:13 Фото: pixabay
Ученые обнаружили в марсианских образцах, собранных планетоходом Curiosity, сидерит. Эти горные породы некогда содержали большое количество CO2 (углекислый газ), который затем высвободился, сообщает Zakon.kz.

Статья об этом опубликована в журнале Science.

Сидерит – это карбонат железа, который образуется в нейтральной и щелочной среде.

Находка этого минерала помогла раскрыть геохимические условия на раннем Марсе. Известно, что тогда существовала мощная атмосфера, от которой теперь не осталось следа. Поэтому, чтобы восстановить условия, которые существовали на молодой планете, нужны дополнительные данные.

И вот новое открытие. Ученые во главе с Бенджамином Тутоло из Университета Калгари (Канада) обнаружили в данных, переданных планетоходом Curiosity, большое содержание сидерита.

Аппарат работал на Маунт-Шарп в кратере Гейла – крупнейшей ударной впадине на Марсе. Считается, что в древности ее наполняло озеро. Curiosity пробурил четыре скважины в слоях разного залегания, охватывающих переход от дна озера к выветрелой поверхности. Образцы он проанализировал на месте рентгеновским дифрактометром. В магний-сульфатных прослоях содержалось от пяти до десяти процентов веса сидерита.

Такая минеральная ассоциация говорит в пользу наступления кислотной среды, в которой сидериты частично растворились. При этом в атмосферу должно было выделиться большое количество углекислого газа, что усилило парниковый эффект и стабилизировало воду на планете.

Собрав воедино новые факты, авторы нарисовали следующую картину. Примерно четыре миллиарда лет назад магниевые смектиты и сидериты образовались в нейтральных и щелочных условиях. Позже обработка поверхности кислыми водами частично растворила сидериты.

При этом образовались сульфаты, в отложениях глин выросло содержание ионов железа. Часть из них окислилась и сформировала богатые железом магниевые смектиты и нонтрониты, тогда как остальные выпали в осадок в виде железных оксидов или железных гидроксидов. По всей видимости, на раннем Марсе существовал круговорот углерода.

Ранее признаки жизни обнаружили ученые на другой планете.

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Аксинья Титова
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