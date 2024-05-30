Ученые пролили свет на многовековую загадку о тараканах

Группе ученых Университета Западной Австралии удалось разгадать 250-летнюю загадку происхождения одного из самых распространенных насекомых. Речь идет о так называемом "немецком" таракане. Еще его называют "рыжий" или прусак, сообщает Zakon.kz.

Австралийский биолог Тео Эванс пояснил, что, несмотря на свое название Blattella germanica, "немецкий" таракан родом вовсе не из Германии.

В свое время шведский биолог Карл Линней назвал этот вид в честь места, где были собраны образцы.

Ученые выяснили, что ранний путь распространения насекомых начался около 1200 лет назад и шел из Восточной Индии на запад. Авторы связали это с увеличением торговых связей и военной деятельностью исламских халифатов.

"По нашим оценкам, эти тараканы прибыли в Европу около 270 лет назад, что соответствует историческим данным Семилетней войны. Из Европы Blattella germanica распространился по всему миру около 120 лет назад благодаря более быстрой транспортировке на пароходах", – уточняет австралийский биолог.

Также, как отмечено в публикации издания РБК Life, исследователи пришли к выводу, что развитие цивилизации спровоцировало и эволюцию, а также распространение рыжих тараканов в городской среде.

Чтобы выжить, Blattella germanica научились не попадаться людям на глаза, вести ночной образ жизни, избегать открытых пространств.

Насекомые эти сохранили крылья, но перестали летать. Также рыжие тараканы известны своей способностью быстро вырабатывать устойчивость ко многим инсектицидам, продолжая эволюционировать.

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