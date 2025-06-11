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Советы

Солнце идет на спад

магнитные бури, вспышки, интересное, Солнце, активность, спад, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 15:08 Фото: pixabay
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук заявили, что май 2025 года обозначил окончательный переход Солнца от фазы максимальной активности к продолжительному спаду 25-го цикла солнечной активности, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ученых, текущий нисходящий этап солнечного цикла продолжится до 2030 года, а следующий пик активности ожидается ориентировочно в период между 2034 и 2036 годами. И он будет сильнее нынешнего.

Ключевой показатель солнечной активности – число солнечных пятен – в мае 2025 года упал до минимального уровня за почти три года, значительно снизившись до 79 единиц.

"Абсолютным пиком 25-го цикла будет признан август 2024 года, когда было достигнуто самое высокое за предшествующие 20 лет значение индекса, равное 216", – сказано в публикации.

Далее отмечено, что сглаженный максимум, отражающий усредненную активность за несколько месяцев, вероятнее всего, будет зафиксирован за октябрь 2024 года, когда произошло крупнейшее за весь цикл событие – мощная вспышка класса X9.0, зарегистрированная 3 октября.

"За первые пять месяцев 2025 года было зафиксировано лишь восемь вспышек класса X, ранее считавшихся обычным явлением на максимуме цикла. Годом ранее таких событий было зафиксировано целых 54", – добавили эксперты.

Несмотря на наступающий период длительного снижения активности Солнца, специалисты обращают внимание на продолжающиеся риски мощных солнечных вспышек и интенсивных магнитных бурь, особенно ощутимых в первые 2-3 года после прохождения максимума.

Фото: xras.ru

К примеру, начало июня 2025 года уже отметилось самыми продолжительными магнитными бурями за последние восемь лет, начиная с 2017 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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