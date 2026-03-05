Численность тигров в Казахстане планируют довести до 50 особей: как это возможно и безопасно ли

В страну весной 2026 года доставят четырех амурских тигров из России. Это часть масштабной программы по возвращению хищника в Казахстан. Стало известно, что в перспективе в Прибалхашье планируется сформировать устойчивую популяцию примерно из 50 особей. Подробности в материале Zakon.kz.

Известно, что в Казахстан привезут еще несколько полосатых хищников. Животных безвозмездно передаст Российская Федерация для увеличения популяции на нашей территории. В Министерстве экологии и природных ресурсов РК поделились важными подробностями и масштабами программы по возвращению тигров в Центральную Азию.

Программа реинтродукции туранского тигра реализуется Республикой Казахстан с 2017 года. Отмечается, что перевозка еще нескольких особей тигров осуществляется в рамках двустороннего соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. На данный момент идет второй этап программы, в ходе которого предполагается выпуск тигров и формирование начальной популяции.

"Процесс их прибытия в настоящее время координируется профильными государственными ведомствами обеих стран и является частью межгосударственного проекта. Программа реализуется при поддержке международных партнеров, включая Всемирный фонд дикой природы (WWF), Программу развития ООН (ПРООН)", – добавили в Минэкологии.

Конечной целью проекта должно стать формирование устойчивой самовоспроизводящейся популяции тигра на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш". Он был специально создан в Балхашском районе Алматинской области как ключевая территория для переселения и выпуска диких животных, исчезнувших в низовьях Сырдарьи более 70 лет назад.

Фото: WWF Центральная Азия

Как рассказали Zakon.kz, программа реинтродукции рассчитана на 35 лет и предусматривает поэтапное расширение, включая дальнейшее восстановление тугайных лесов, укрепление кормовой базы и совершенствование системы мониторинга. На данном этапе целью является формирование минимально жизнеспособной начальной популяции. В этой связи предусматривается поэтапный ввоз 15-20 тигров с обязательным мониторингом и оценкой результатов после каждого этапа.

Но в долгосрочной перспективе целью является формирование устойчивой самовоспроизводящейся популяции на уровне около 50 особей при условии закрепления животных на территории и подтверждения устойчивости формируемой группы.

"Вопрос возможного расширения ареала рассматривается как долгосрочная перспектива и может обсуждаться только после достижения устойчивых показателей в "Иле-Балхаш" и проведения дополнительных научных исследований", – добавили специалисты.

Прибытие новых особей тигров

Мы уточнили, будут ли созданы новые вольеры для обитания вновь привезенных тигров из России, или их выпустят к уже живущим и адаптированным в Казахстане особям?

Эксперты разъяснили, что вольерный комплекс, который был построен при поддержке Всемирного Фонда дикой природы (WWF) в 2024 году, рассчитан на поэтапное размещение нескольких особей и предусматривает отдельные помещения для каждого тигра. Чтобы обеспечить их безопасность, снизить стрессовую нагрузку и в полной мере контролировать процесс адаптации животных, привезенные тигры будут содержаться раздельно.

Фото: WWF Центральная Азия

Для того чтобы всем животным было комфортно, работа по созданию оптимальных условий для реинтродукции тигра ведется с момента создания резервата "Иле-Балхаш".

Так, за этот период в резерват завезено 119 куланов, а также выпущено в естественную среду около 200 бухарских оленей. На постоянной основе проводятся биотехнические мероприятия: построены вольеры для наращивания численности копытных, установлены автоматические поилки, организовано обеспечение кормами для адаптации переселенных животных. По результатам мониторинга фиксируется рост численности животных, включая кабана как одного из ключевых видов добычи тигра. По данным учета и научных оценок, текущая плотность основных кормовых видов на территории резервата является достаточной для реинтродукции хищника.

Что известно о тиграх, которых привезут из России в Казахстан

По информации Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, доставка амурских тигров из России планируется весной 2026 года. Точные сроки транспортировки будут определены после завершения всех необходимых процедур российской стороной и согласования логистики между странами.

В рамках текущего этапа программы в Казахстан планируется привезти пока четырех тигров. В дальнейшем число животных может быть увеличено. Это будет зависеть от того, как пройдет адаптация первых хищников и какие результаты покажет мониторинг.

Пол и точный возраст тигров пока не определены. Животных будут отбирать с учетом их способности адаптироваться к условиям дикой природы, перспектив размножения и необходимости сохранить генетическое разнообразие будущей популяции, отметили специалисты.

При этом, если в Казахстан передадут молодых особей, их сначала разместят в Центре реинтродукции, где они будут расти в контролируемых условиях с минимальным контактом с человеком. Это необходимо для формирования у животных навыков, которые позволят им в дальнейшем самостоятельно выживать в дикой природе. В случае передачи взрослых тигров предполагается, что их возраст будет оптимальным для последующего выпуска в естественную среду и размножения.

Ситуация с парой уже адаптировавшихся в Казахстане тигров

Фото: WWF Центральная Азия

В настоящее время в резервате содержатся два амурских тигра – самец Кума и самка Богдана. Оба тигра были доставлены из Нидерландов в сентябре 2024 года в рамках сотрудничества с зоопарком Landgoed Hoenderdaell и центром Stichting Leeuw.

Известно, что животные успешно адаптировались к новой для них территории, чувствуют себя хорошо и демонстрируют стабильное поведение. Этому способствовала слаженная работа специалистов резервата "Иле-Балхаш", Всемирного фонда дикой природы (WWF) и ассоциации "Жолбарыс".



В настоящее время наблюдаются признаки формирования пары и возможного начала брачного поведения. Однако успешность размножения зависит от ряда факторов, включая физиологическое состояние особей, гормональный цикл самки и их поведенческую совместимость.

Как обеспечат безопасность людей после выпуска тигров

Почти девять лет специалисты планомерно работали над подготовкой необходимых условий для комфортного обитания хищников и безопасного существования рядом с резерватом населения. Был разработан и утвержден план действий на случай нештатных ситуаций.

Как рассказали представители резервата, в период адаптации и освоения территории хищниками возможны попытки их выхода за пределы прогнозируемых участков обитания на территории резервата "Иле-Балхаш". Поэтому для контроля подобных рисков создана система оперативного реагирования.

После выпуска тигров в дикую природу специалисты будут круглосуточно отслеживать их передвижение. Все животные получат спутниковые GPS-ошейники, которые позволят наблюдать за их перемещениями в режиме реального времени.

Фото: WWF Центральная Азия

Ошейники оснащены системой так называемого "виртуального ограждения". Если тигр приближается к буферной зоне или населенному пункту либо выходит за пределы прогнозируемого участка обитания, специалисты автоматически получают сигнал в виде SMS и электронного уведомления. При этом частота передачи координат увеличивается, что позволяет более точно отслеживать перемещение животного.

Мониторинг будет осуществляться круглосуточно через Центр наблюдения государственного природного резервата "Иле-Балхаш". В случае потенциально опасных ситуаций к работе подключатся специальные антиконфликтные группы инспекторов, которые прошли обучение, в том числе в регионах обитания амурского тигра в Хабаровском крае России.

Если система фиксирует выход тигра за пределы прогнозируемой территории, запускается специальный протокол реагирования. В таких случаях усиливается патрулирование, информируются местные службы и население, а инспекторы выезжают в район возможного перемещения животного. При необходимости специалисты могут направить хищника обратно в безопасную зону или временно изъять его и поместить в вольерный комплекс.

Фото: WWF Центральная Азия

Постоянный мониторинг животных будут вести казахстанские специалисты – сотрудники резервата "Иле-Балхаш", ассоциации "Жолбарыс" и Института зоологии. При этом данные наблюдений также будут передаваться российской стороне для научного сопровождения проекта и оценки его результатов.

Как отмечают специалисты, работа антиконфликтных групп и алгоритмов реагирования позволит минимизировать риски выхода животных к населенным пунктам и обеспечит безопасность населения на всех этапах реализации проекта.