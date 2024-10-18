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Ученым почти удалось "воскресить" вымершего тасманийского тигра

Ученые почти удалось «воскресить» вымершего тасманийского тигра, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 06:43 Фото: Sky News
Тасманийский тигр, сумчатый зверь, похожий на волка, который когда-то обитал в лесах Тасмании, может быть возвращен к жизни после того, как группа американских и австралийских исследователей заявила о серии научных прорывов, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, ученые утверждают, что добились прогресса на пути к "воскрешению" вида и оценивают точность последовательности ДНК тилацина (или тасманийского тигра) в 99,9%.

Известный как тилацин, этот зверь размером с лабрадора был последним сумчатым хищником Австралии .

Последний из них умер в зоопарке Хобарта в 1936 году после того, как остальные были истреблены в попытке защитить растущую животноводческую отрасль Тасмании.

"Образцы тилацина, использованные для нашего нового референтного генома, являются одними из наиболее хорошо сохранившихся древних образцов, с которыми работала моя команда", – говорит Бет Шапиро, главный научный сотрудник Colossal.

Большинство попыток реконструировать генетический код давно вымерших видов терпят неудачу из-за того, что ДНК имеет хрупкую структуру и со временем разрушается.

Ученые почти удалось «воскресить» вымершего тасманийского тигра, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 06:43

Фото: Colossal Biosciences

Несмотря на это 108-летний образец, законсервированный в спирте в музее Мельбурна, позволил команде ученых извлечь последовательность ДНК тилацина, которая, по их утверждению, на 99,9% совпадает с оригиналом.

Им даже удалось извлечь из образца более хрупкие молекулы РНК. Это позволило команде увидеть, какие гены тилацина были выражены в определенных тканях.

Ранее генетики проанализировали ДНК четырех златоглавых лангуров, обитающих на вьетнамском острове Катба. Они выяснили, что в популяции этих исчезающих приматов накоплено много вредных мутаций и адаптаций.

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