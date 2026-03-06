В Египте открыли 27-тонный герметично закрытый саркофаг: что в нем нашли

Черный гранитовый саркофаг обнаружили во время строительных работ в египетской Александрии. Его размеры, состояние и то, что он оставался запечатанным на протяжении примерно двух тысячелетий, вызвали огромный интерес у историков и широкой публики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, огромный черный саркофаг имеет длину почти три метра и высоту около двух метров, что делает его одним из самых больших сохранившихся образцов, когда-либо обнаруженных.

Сооружение весит примерно 27 тонн и относится к раннему птолемейскому периоду, который начался в 323 году до нашей эры после смерти Александра Великого.

Египетские археологи вскрыли этот саркофаг, положив конец многонедельным предположениям о том, что могло находиться внутри.

Некоторые предполагали, что в гробнице могут находиться останки Александра Великого, другие же высказывали опасения по поводу мифического "проклятия фараона".

Как выяснилось, вместо легендарного правителя или таинственного проклятия в гробнице обнаружили три скелета, погруженные в зловонную жидкость. Необычную находку исследовали, чтобы определить, кем были эти люди и как они умерли.

По данным Мостафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта, на одном из черепов обнаружены трещины, которые могут указывать на ранение стрелой, что позволяет предположить, что по меньшей мере один человек мог погибнуть насильственной смертью.

Исследователи полагают, что эти люди могли быть солдатами древнеегипетской армии, хотя для подтверждения их личности потребуются дополнительные исследования.

Это открытие также возродило давний общественный интерес к идее проклятия мумии – вере в то, что потревожение древних гробниц может принести несчастья или болезни. Ужасный запах, исходивший при первом вскрытии гробницы, только подогрел эти предположения.

Чиновники поспешили преуменьшить подобные опасения. Вазири напрямую прокомментировал слухи, с юмором отметив, что мир не погрузился во тьму после вскрытия саркофага.

В отчете, на который ссылается National Geographic, отмечается, что нет подтвержденных случаев серьезных заболеваний среди археологов или посетителей, вызванных бактериями или плесенью внутри древних погребальных камер.

Ранее стало известно, что в подземных водах Земли может скрываться бурная жизнь.