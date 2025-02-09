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Мир

Во Франции обнаружили саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет

Во Франции обнаружили саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 05:20 Фото: pixabay
Во время работ по озеленению одного из городских кварталов в городе Бордо (Франция) рабочие нашли девять саркофагов, относящихся к эпохе Меровингов (первая династия франкских королей) возрастом 1,3 тысячи лет, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Figaro, открытие было сделано на площади Ренодель. Археологи нашли там несколько могил, датируемых VXIII веками, и следы погребальных обрядов XVII века.

"В средние века кладбища обычно располагались рядом с церквями, так что такие находки вполне ожидаемы. Мы были готовы к этому, учитывая близость к Сент-Круа. Однако мы не подозревали о масштабах кладбища – теперь мы видим, что оно простирается почти до самого фасада церкви". Руководитель раскопок Камиль Ванхов

Сент-Круа – бенедиктинское аббатство, расположенное в самом сердце Бордо. Сегодня оно функционирует как музей искусства и архитектуры, а также служит площадкой для концертов и выставок. Здание выполнено в романском стиле.

Фото: wikipedia

Всего там обнаружили от 20 до 30 захоронений. Археологи уверены, что это только начало. Полноценные раскопки запланированы на конец февраля. Они продлятся несколько недель.

Ранее в Хорватии раскопали необычную могилу "вампира".

Аксинья Титова
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