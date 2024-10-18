В Южной Калифорнии на пляже нашли необычное морское существо

Животное, которое выбросило морем на берег, напугало своим внешним видом пользователей соцсетей. Люди обратили внимание на "инопланетный" вид рыбы, а также обратили внимание на ее необычные зубы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пишет Daily Mail, существо сфотографировали и опубликовали снимки в соцсетях жители Южной Калифорнии.

That’s just a dead moray eel bro. Calm down. https://t.co/8xOTpFCSGe — Mathai Chettan  (@sam_mathai) October 18, 2024

Самое близкое к истине предположение высказал эксперт Тим Дейли из департамента рыбных ресурсов. По его мнению скорее всего, это мурена.

"Этот вид известен своей агрессивностью, но нападают на людей только при угрозе. Мурены обитают на коралловых рифах от Санта-Барбары до нижней части Калифорнии, а также имеют интересную историю потребления в древнем Риме", – рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что новый вид насекомого обнаружили в Австралии, в регионе Пилбара. И назвали его в честь героя "Гарри Поттера".

