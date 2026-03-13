#Референдум-2026
Наука и технологии

Магнитные бури обрушатся на Землю

корональная дыра на солнце, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 10:05 Фото: xras.ru
После затишья Солнце снова готово "идти в бой" – с 13 марта ожидается начало длительной серии геомагнитных возмущений из-за сформировавшейся корональной дыры, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"В течение суток по прогнозу ожидается рост скорости набегающего на Землю потока солнечного ветра. Вслед за этим должны начать расти и геомагнитные индексы. Источник ожидающихся возмущений хорошо различим на Солнце. Это корональная дыра довольно заметных размеров и не вполне типичной формы, похожая больше на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца, чем на более привычные очертания бабочек, кругов (да, в общем, чего только не увидишь на Солнце). Как и в большинстве таких случаев, дыра является долгоживущим образованием и месяц назад при прошлом солнечном обороте уже проходила по диску, напоминая тогда дракона", – рассказали в лаборатории.

В том случае были магнитные бури среднего уровня в диапазоне G1-G2 (по 5-балльной шкале).

"Так как форма и размеры структуры несильно изменились, то не будет большой ошибкой ожидать схожий уровень и в этот раз. Модели показывают возможность первых бурь уже сегодня ближе к полуночи", – предупредили ученые.

Буквально два дня назад, 11 марта, ученые отмечали аномально низкую активность Солнца.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
