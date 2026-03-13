#Референдум-2026
Общество

Резкое потепление до +15°С ждет Казахстан

игрушки, снег, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 10:54 Фото: pixabay
В Казахстане ожидаются прекращение осадков и повышение температуры. Об этом говорится в прогнозе на 14-16 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", повышение температуры воздуха ожидается днем:

  • на западе, юге страны – до +3+15°С,
  • на севере, востоке, в центре страны – до -2+5°С.
"Обширный антициклон принесет теплую, сухую погоду на большую часть территории Казахстана. Лишь на севере, востоке страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра с метелью", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по республике прогнозируется туман.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 11-20 марта 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
