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В Астане нашли мужчину, которого родственники искали почти четыре года

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 17:51 Фото: polisia.kz
Полицейские Астаны отыскали мужчину, который с 2020 года не выходил на связь со своей семьей. Все это время родственники не теряли надежды его найти, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного Департамента полиции рассказали об итогах оперативно-профилактического мероприятия "Бродяга", которое было направлено на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и на выявление граждан, находящихся в розыске:

"В ходе рейда сотрудники полиции задержали четырех преступников, находящихся в розыске за различные преступления, а также шестерых подозреваемых в совершении правонарушений".

Кроме того, установлено местонахождение троих человек, которые числились пропавшими без вести.

Особого внимания заслуживает случай 48-летнего мужчины, который с 2020 года не поддерживал связь со своими родственниками. На протяжении четырех лет родные не теряли надежды на его возвращение. Благодаря слаженным действиям полиции мужчина был найден живым и здоровым. Теперь он воссоединился со своей семьей.

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими случилось в центре Астаны утром 20 октября 2024 года. На проспекте Тауелсиздик столкнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ. От удара первый автомобиль опрокинулся на бок.

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