Археологи спустя 300 лет нашли затонувший корабль с сокровищами на 138 млн долларов

Два американских археолога утверждают, что обнаружили обломки португальского корабля, захваченного пиратами в 1721 году. Это судно долгое время связывали с крупными потерянными сокровищами.

Это заявление прозвучало после 16 лет поисков у северо-восточного побережья Мадагаскара.

Корабль "Носса Сеньора ду Кабо" отплыл из Индии в Португалию, перевозя высокопоставленных чиновников, религиозных деятелей и груз, описанный в исторических документах как чрезвычайно ценный.

Его захват вписывается в широкую картину пиратской деятельности в Индийском океане в начале XVIII века, когда торговые пути регулярно становились мишенью пиратов.

Тысячи предметов, поднятых со дна моря, могут помочь задокументировать, как товары, люди и религиозные предметы перемещались в рамках португальских колониальных сетей того времени.

Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation

Археологи Брэндон Клиффорд и Марк Агостини утверждают, что обнаружили затонувший корабль после многолетних работ с использованием гидролокатора и дистанционного зондирования.

Результаты их исследований были опубликованы в журнале Wreckwatch Magazine, где они описывают извлечение более 3300 артефактов с места крушения.

Среди найденных предметов – религиозные артефакты, предположительно привезенные из Гоа, в том числе статуэтки Девы Марии и таблички с изображением Иисуса из Назарета.

Также обнаружены фрагменты керамики и золотые монеты с арабскими надписями, некоторые из которых до сих пор погребены под песком и илом на морском дне. Предварительно по сегодняшним меркам они могут стоить порядка 138 млн долларов.

Не все ценности оказались под водой. Исторические записи свидетельствуют о том, что Левассер и его команда вывезли большую часть сокровищ, прежде чем покинуть корабль. Некоторые предметы, вместе с захваченным вице-королем, позже были возвращены в Лиссабон в качестве выкупа.

