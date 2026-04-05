Наука и технологии

Археологи спустя 300 лет нашли затонувший корабль с сокровищами на 138 млн долларов

Два американских археолога утверждают, что обнаружили обломки португальского корабля, захваченного пиратами в 1721 году. Это судно долгое время связывали с крупными потерянными сокровищами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, это заявление прозвучало после 16 лет поисков у северо-восточного побережья Мадагаскара.

Корабль "Носса Сеньора ду Кабо" отплыл из Индии в Португалию, перевозя высокопоставленных чиновников, религиозных деятелей и груз, описанный в исторических документах как чрезвычайно ценный.

Его захват вписывается в широкую картину пиратской деятельности в Индийском океане в начале XVIII века, когда торговые пути регулярно становились мишенью пиратов.

Тысячи предметов, поднятых со дна моря, могут помочь задокументировать, как товары, люди и религиозные предметы перемещались в рамках португальских колониальных сетей того времени.

Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation

Археологи Брэндон Клиффорд и Марк Агостини утверждают, что обнаружили затонувший корабль после многолетних работ с использованием гидролокатора и дистанционного зондирования.

Результаты их исследований были опубликованы в журнале Wreckwatch Magazine, где они описывают извлечение более 3300 артефактов с места крушения.

Среди найденных предметов – религиозные артефакты, предположительно привезенные из Гоа, в том числе статуэтки Девы Марии и таблички с изображением Иисуса из Назарета.

Также обнаружены фрагменты керамики и золотые монеты с арабскими надписями, некоторые из которых до сих пор погребены под песком и илом на морском дне. Предварительно по сегодняшним меркам они могут стоить порядка 138 млн долларов.

Не все ценности оказались под водой. Исторические записи свидетельствуют о том, что Левассер и его команда вывезли большую часть сокровищ, прежде чем покинуть корабль. Некоторые предметы, вместе с захваченным вице-королем, позже были возвращены в Лиссабон в качестве выкупа.

Ранее мы писали о том, что океаны по всей планете начали темнеть: что происходит.

Аксинья Титова
Читайте также
Обнаружены останки легендарного португальского галеона с сокровищами, которым 300 лет
21:40, 08 июля 2025
Обнаружены останки легендарного португальского галеона с сокровищами, которым 300 лет
Древние сокровища нашли археологи в затопленном египетском храме
14:03, 20 сентября 2023
Древние сокровища нашли археологи в затопленном египетском храме
В Турции нашли затонувший 2000 лет назад корабль с идеально сохранившимся сокровищем
08:55, 19 октября 2025
В Турции нашли затонувший 2000 лет назад корабль с идеально сохранившимся сокровищем
Последние
Популярные
Читайте также
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
00:46, 06 апреля 2026
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
00:10, 06 апреля 2026
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
23:32, 05 апреля 2026
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
23:02, 05 апреля 2026
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
