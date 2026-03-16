Новое исследование проливает свет на таинственное прошлое Луны

Международная группа исследователей предложила новое объяснение одной из давних загадок лунной геологии – почему некоторые образцы пород, доставленные на Землю миссиями "Аполлон", свидетельствуют о существовании в прошлом мощного магнитного поля у Луны.

Исследователи из Оксфордского университета предположили, что мощные магнитные следы в лунных породах могли появляться не из-за длительного существования сильного поля, а в результате коротких периодов повышенной магнитной активности. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Сегодня магнитное поле Луны крайне слабое и носит локальный характер. Однако анализ пород возрастом около 3,5 млрд лет показал, что в далеком прошлом оно могло быть значительно сильнее – иногда сопоставимым с нынешним магнитным полем Земли.

Ученые повторно изучили базальты лунных морей – вулканические породы, сформировавшиеся на древних лавовых равнинах. Выяснилось, что наиболее сильно намагниченные образцы содержат повышенное количество титана.

"Компьютерное моделирование показало, что плавление богатых титаном пород возле границы ядра и мантии могло усиливать тепловой поток из ядра Луны. Это временно запускало или усиливало процесс, формирующий магнитное поле. Одновременно происходили извержения лавы с высоким содержанием титана – именно такие образцы и были доставлены на Землю астронавтами", – отмечают авторы научной рабты .

Согласно новой гипотезе, периоды сильного магнитного поля на Луне могли длиться всего несколько тысяч лет – крайне небольшой срок по сравнению с возрастом спутника.

Для подтверждения этой версии необходимы новые образцы лунных пород. Получить их могут будущие миссии программы Artemis, которые помогут лучше понять историю магнитного поля Луны.

Ранее сообщалось, что изменение климата приводит к увеличению продолжительности дня, так как повышение уровня моря замедляет вращение Земли.