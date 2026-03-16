Наука и технологии

Астрономы обнаружили следы пчел и рептилий на Марсе

Красная планета, песок, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 03:59 Фото: pexels
Ученые опубликовали фотографии, сделанные марсоходом НАСА, на которых запечатлены возможные формы жизни насекомых и рептилий на Марсе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, на проанализированных снимках, полученных с марсохода ученые разглядели останки живых существ. Это породило интригующие предположения о существовании внеземной жизни на Красной планете.

Профессор Уильям Ромозер из Университета Огайо идентифицировал существ как насекомых и рептилий. В исследовании, основанном на изображениях, полученных с марсохода НАСА "Кьюриосити", автор утверждает, что обнаружил несколько похожих на насекомых существ в полете или в состоянии покоя.

Фото: Уильям Ромозер

Эти организмы, которых профессор Уильям Ромозер называет "пчелами", обладают чертами, сходными с наземными насекомыми, включая сегментированное тело, крылья и членистые конечности. На одном из снимков видно, как существо выполняет акробатический маневр в полете, резко пикируя перед выравниванием, подобно насекомому на Земле.

Фото: Уильям Ромозер

"Похоже, что эти пчелы различаются по размеру и типу. Было выявлено несколько характерных анатомических особенностей насекомых/членистоногих, не все из которых присутствовали у одной и той же особи, а скорее представляли собой мозаику среди разных экземпляров".

Анатомические структуры, наблюдаемые на этих изображениях, такие как сложные глаза и специализированные ноги, соответствуют членистоногим, большой группе, в которую входят насекомые. Ромозер также отметил, что:

"Наблюдаемая фауна, похожая на насекомых, по-видимому, укрывалась/гнездилась в пещерах, в норах под землей и в специализированных структурах".

Ромозер также обнаружил среди фотографий марсохода окаменелости, которые, по его мнению, похожи на окаменелости рептилий. Одна из его ключевых находок связана с экземпляром, имеющим сходство с восточной королевской змеей, с отчетливой головой и двусторонними точечными структурами.

Фото: Уильям Ромозер

Окаменелое существо, по-видимому, имеет большой рот, способный широко раскрываться, что еще раз подтверждает гипотезу о том, что рептилиеподобные организмы когда-то существовали или, возможно, до сих пор существуют на Марсе.

Ранее стало известно, что Земля замедляется, а день увеличивается.

Аксинья Титова
