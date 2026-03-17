#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
486.2
557.82
6
Наука и технологии

Китай построит в Тибете мегаплотину, которая замедлит вращение Земли

Гигантская плотина , фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 05:59
Однажды гигантская плотина повлияла на вращение нашей планеты: огромное водохранилище плотины "Три ущелья" в Китае заполнилось десятками миллиардов тонн воды, сообщает Zakon.kz.

Тогда расчеты НАСА показали, что дополнительная масса увеличила продолжительность суток примерно на 0,06 микросекунды и сместила ось вращения Земли примерно на 2 сантиметра.

Теперь, как пишет Econews, Пекин продвигается вперед с еще более амбициозным проектом на Тибетском плато. Новый гидроэнергетический комплекс, запланированный в уезде Медог в Тибете, должен стать крупнейшей системой плотин на планете, с годовой выработкой примерно в три раза большей, чем у "Трех ущелий", и стоимостью около 1,2 триллиона юаней.

Премьер-министр Китая Ли Цян уже назвал его "проектом века", способным изменить глобальную систему поставок чистой энергии.

Новый комплекс, известный как Медогская гидроэлектростанция, строится в нижнем течении реки Ярлунг Цангпо. Здесь река резко спускается примерно на 2000 метров всего за 50 километров, прорезая один из самых глубоких каньонов на Земле – естественную лестницу, которую инженеры рассматривают как огромный источник энергии.

Согласно планам, будет построено пять гидроэлектростанций каскадным способом, которые в совокупности будут вырабатывать около 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что примерно в три раза превышает выработку электростанции "Три ущелья" и сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии в Соединенном Королевстве.

Этого достаточно для обеспечения работы сотен миллионов домов, заводов и центров обработки данных, и в значительной степени это может помочь Китаю сократить потребление угля и сделать счета за электроэнергию более предсказуемыми.

До сих пор ни одно подробное публичное исследование не оценивало, насколько водохранилища Медог могут изменить вращение Земли. Ученые ожидают, что любое изменение продолжительности дня останется крайне незначительным, поскольку даже рекордная плотина хранит лишь малую часть всего запаса воды на планете.

Для большинства людей это означает отсутствие заметной разницы во времени восхода и захода солнца или в календарном времени.

В то же время исследователи уделяют этим тонким эффектам все больше внимания. Недавнее исследование Гарвардского университета показало, что суммарная вода, накопленная за почти семью тысячами плотин с XIX века, сместила положение Северного полюса примерно на метр и незначительно понизила глобальный уровень моря.

Ранее стало известно о том, каким образом Земля замедляется, а день увеличивается.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: