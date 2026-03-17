Китай построит в Тибете мегаплотину, которая замедлит вращение Земли

Однажды гигантская плотина повлияла на вращение нашей планеты: огромное водохранилище плотины "Три ущелья" в Китае заполнилось десятками миллиардов тонн воды.

Тогда расчеты НАСА показали, что дополнительная масса увеличила продолжительность суток примерно на 0,06 микросекунды и сместила ось вращения Земли примерно на 2 сантиметра.

Теперь, как пишет Econews, Пекин продвигается вперед с еще более амбициозным проектом на Тибетском плато. Новый гидроэнергетический комплекс, запланированный в уезде Медог в Тибете, должен стать крупнейшей системой плотин на планете, с годовой выработкой примерно в три раза большей, чем у "Трех ущелий", и стоимостью около 1,2 триллиона юаней.

Премьер-министр Китая Ли Цян уже назвал его "проектом века", способным изменить глобальную систему поставок чистой энергии.

Новый комплекс, известный как Медогская гидроэлектростанция, строится в нижнем течении реки Ярлунг Цангпо. Здесь река резко спускается примерно на 2000 метров всего за 50 километров, прорезая один из самых глубоких каньонов на Земле – естественную лестницу, которую инженеры рассматривают как огромный источник энергии.

Согласно планам, будет построено пять гидроэлектростанций каскадным способом, которые в совокупности будут вырабатывать около 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что примерно в три раза превышает выработку электростанции "Три ущелья" и сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии в Соединенном Королевстве.

Этого достаточно для обеспечения работы сотен миллионов домов, заводов и центров обработки данных, и в значительной степени это может помочь Китаю сократить потребление угля и сделать счета за электроэнергию более предсказуемыми.

До сих пор ни одно подробное публичное исследование не оценивало, насколько водохранилища Медог могут изменить вращение Земли. Ученые ожидают, что любое изменение продолжительности дня останется крайне незначительным, поскольку даже рекордная плотина хранит лишь малую часть всего запаса воды на планете.

Для большинства людей это означает отсутствие заметной разницы во времени восхода и захода солнца или в календарном времени.

В то же время исследователи уделяют этим тонким эффектам все больше внимания. Недавнее исследование Гарвардского университета показало, что суммарная вода, накопленная за почти семью тысячами плотин с XIX века, сместила положение Северного полюса примерно на метр и незначительно понизила глобальный уровень моря.

Ранее стало известно о том, каким образом Земля замедляется, а день увеличивается.