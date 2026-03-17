#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
Наука и технологии

Ученые назвали дату и время сильнейшей за два месяца магнитной бури, которая обрушится на Землю

космос, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 11:15
В предстоящий четверг, 19 марта 2026 года, Землю накроет сильнейшая за два месяца магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 марта, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Уточненная модель вчерашнего события... После загрузки всего поступившего набора данных расчетная модель все-таки опомнилась и показала более достоверный результат. Средняя расчетная скорость выброшенного к Земле плазменного облака составляет около 670 км/с. На транзит от Солнца до Земли плазме потребуется чуть больше 60 часов. С учетом времени формирования вчерашней вспышки (примерно 15:00 по московскому времени, 17:00 по времени Астаны) приход вещества к планете ожидается в четверг, 19 марта 2026 года, в диапазоне от 04:00 до 06:00 (от 06:00 до 08:00)".

По данным ученых, расчетная сила бури в пике – от G2 до G3 (сильный уровень).

Фото: Telegram/lpixras

"Вероятность более высокого значения G4 составляет всего лишь 1-3% (исходная вспышка M2.8 все же была недостаточно мощной, чтобы штурмовать такие высоты). Сама буря предполагается относительно короткой – порядка 10 часов, что связано опять же с ограниченной силой исходного события".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

16 марта 2026 года на Солнце произошла крупная вспышка с выбросом массы в сторону Земли.

В связи с этим ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что голубую планету ждет самая сильная за последние два месяца магнитная буря.

