#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Наука и технологии

Ухудшился прогноз по сильной магнитной буре, которая обрушится на Землю

корональная дыра на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 11:21 Фото: xras.ru
Вечером 19 марта 2026 года на Земле должна начаться самая сильная магнитная буря за два месяца. Ученые изменили прогноз относительно нее в сторону ужесточения, сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН рассказали, что буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, сформированных на обращенной к Земле стороне Солнца.

"За последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался, причем каждый раз в сторону ужесточения. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели (24 марта). Наиболее сильные события ожидаются с 19-го по 21-е число, когда придут два наиболее крупных выброса плазмы. Далее, с 22-го по 24-е число, будет наблюдаться более слабый "хвост" от влияния корональных дыр", – сообщили в лаборатории.

По данным ученых, расчетная сила бури в пике – от G2 до G3 (сильный уровень). Ранее они рассчитывали, что буря будет короткой – порядка 10 часов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: