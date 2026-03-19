Ухудшился прогноз по сильной магнитной буре, которая обрушится на Землю

Вечером 19 марта 2026 года на Земле должна начаться самая сильная магнитная буря за два месяца. Ученые изменили прогноз относительно нее в сторону ужесточения, сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН рассказали, что буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, сформированных на обращенной к Земле стороне Солнца.

"За последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался, причем каждый раз в сторону ужесточения. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели (24 марта). Наиболее сильные события ожидаются с 19-го по 21-е число, когда придут два наиболее крупных выброса плазмы. Далее, с 22-го по 24-е число, будет наблюдаться более слабый "хвост" от влияния корональных дыр", – сообщили в лаборатории.

По данным ученых, расчетная сила бури в пике – от G2 до G3 (сильный уровень). Ранее они рассчитывали, что буря будет короткой – порядка 10 часов.