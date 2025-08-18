На Землю вновь обрушится магнитная буря

В предстоящий вторник, 19 августа 2025 года, ожидается вторая магнитная буря текущего месяца, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 августа, рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Со вторника... на магнитное поле Земли начнет воздействовать новая корональная солнечная дыра, вызвав 1-2-дневные магнитные бури среднего уровня. Дыра хорошо различима на поступающих изображениях Солнца, на которых наблюдается как темная структура размером около полумиллиона километров, занимающая значительную часть видимого солнечного диска. Корональные дыры таких размеров являются источником солнечного ветра высокой скорости".

По данным ученых, в окрестностях Земли скорость ветра, как ожидается, начнет расти уже со второй половины сегодняшнего дня и до завтра может увеличиться с текущих 300 до 800-900 км/с.

"Пик воздействия на Землю, по предварительным расчетам, придется на вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной. Расчеты показывают высокую вероятность магнитных бурь, способных захватить также часть среды". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее бури сравнимой силы наблюдались 8-9 августа – тоже в результате действия солнечных корональных дыр.

"В ночь с 8 на 9 августа в северо-восточных регионах страны в прошлый раз наблюдались заметные полярные сияния. В настоящее время вероятности сияний также повышены на период со вторника на среду, в том числе для европейской части страны". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

10 августа 2025 года сообщалось, что на Земле завершилась 30-часовая магнитная буря.