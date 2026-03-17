Секреты женского сна: как метаболизм и гормоны портят отдых

Сомнолог Николь Мойен из Стэнфордского университета утверждает, что женщины чаще сталкиваются с нарушениями сна из-за особенностей обмена веществ, чувствительности к температуре и гормональных колебаний, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию The Sun специалист пояснила, что у женщин обычно более медленный метаболизм и более прохладная кожа, поэтому им требуется более теплая среда для комфортного отдыха.

"Важную роль играет и температура тела. Например, согревание стоп помогает быстрее заснуть. Теплые носки расширяют сосуды в ногах, способствуя перераспределению тепла и снижению внутренней температуры – это сигнал для засыпания", – сказала Николь Мойен.

Существенный вклад в качество отдыха вносят и гормональные изменения. Процессы, связанные с менструальным циклом, беременностью или менопаузой, напрямую влияют на женский организм, нередко становясь причиной чуткого сна и частых ночных пробуждений

Ранее, врач-невролог Мария Лавренова рассказала, сон в какой позе с наибольшей вероятностью провоцирует так называемый сонный паралич, когда человек находится в сознании, но не может двигаться или говорить.