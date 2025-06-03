Названы пять правил крепкого сна

О правилах хорошего и крепкого сна рассказал российский сомнолог и директор Научно-исследовательского института нейронаук Самарского государственного медицинского университета Александр Захаров, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT 2 июня 2025 года специалист отметил, что качественный сон необходим для поддержания здоровья и предотвращения множества проблем – от снижения иммунитета до набора веса.

"Некачественный, короткий и поверхностный сон может привести к ухудшению памяти, работоспособности, заторможенности мышления, повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличению веса, поэтому пренебрегать хорошим сном – плохая затея", – пояснил Александр Захаров.

Чтобы сон был крепким, сомнолог рекомендует:

Отказаться от гаджетов минимум за час до сна и переключиться на чтение или медитацию. Ложиться не позже 23:00. Спать не менее шести часов даже в выходные. Воздержаться перед сном от кофеина и алкоголя. Создать комфортную среду для сна – в комнате должно быть темно и прохладно (+16+19°C).

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