Названы пять правил крепкого сна
Фото: unsplash
О правилах хорошего и крепкого сна рассказал российский сомнолог и директор Научно-исследовательского института нейронаук Самарского государственного медицинского университета Александр Захаров, сообщает Zakon.kz.
В беседе с RT 2 июня 2025 года специалист отметил, что качественный сон необходим для поддержания здоровья и предотвращения множества проблем – от снижения иммунитета до набора веса.
"Некачественный, короткий и поверхностный сон может привести к ухудшению памяти, работоспособности, заторможенности мышления, повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличению веса, поэтому пренебрегать хорошим сном – плохая затея", – пояснил Александр Захаров.
Чтобы сон был крепким, сомнолог рекомендует:
- Отказаться от гаджетов минимум за час до сна и переключиться на чтение или медитацию.
- Ложиться не позже 23:00.
- Спать не менее шести часов даже в выходные.
- Воздержаться перед сном от кофеина и алкоголя.
- Создать комфортную среду для сна – в комнате должно быть темно и прохладно (+16+19°C).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ранее сообщалось, что мужчина за пять месяцев похудел на 40 кг и поделился секретом успеха.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript