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Советы

Названы пять правил крепкого сна

светильник, будильник, постель, крепкий сон, правила, сомнолог, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 15:32 Фото: unsplash
О правилах хорошего и крепкого сна рассказал российский сомнолог и директор Научно-исследовательского института нейронаук Самарского государственного медицинского университета Александр Захаров, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT 2 июня 2025 года специалист отметил, что качественный сон необходим для поддержания здоровья и предотвращения множества проблем – от снижения иммунитета до набора веса.

"Некачественный, короткий и поверхностный сон может привести к ухудшению памяти, работоспособности, заторможенности мышления, повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличению веса, поэтому пренебрегать хорошим сном – плохая затея", – пояснил Александр Захаров.

Чтобы сон был крепким, сомнолог рекомендует:

  1. Отказаться от гаджетов минимум за час до сна и переключиться на чтение или медитацию.
  2. Ложиться не позже 23:00.
  3. Спать не менее шести часов даже в выходные.
  4. Воздержаться перед сном от кофеина и алкоголя.
  5. Создать комфортную среду для сна – в комнате должно быть темно и прохладно (+16+19°C).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что мужчина за пять месяцев похудел на 40 кг и поделился секретом успеха.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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