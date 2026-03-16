Названа поза во сне, провоцирующая сонный паралич

Врач-невролог Мария Лавренова рассказала, сон в какой позе с наибольшей вероятностью провоцирует так называемый сонный паралич, когда человек находится в сознании, но не может двигаться или говорить, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, сонный паралич – это кратковременное рассогласование между сознанием и движением: во время фазы быстрого сна (REM-фазы) мозг временно "отключает" мышечный тонус, но при сонном параличе этот механизм срабатывает некорректно. "Когда выход из быстрого сна затягивается, человек зависает между реальностью и сновидением, – это может вызвать галлюцинации и ощущения чужого присутствия. Чаще всего так происходит во время сна на спине", – отметила невролог в беседе с "Газетой.Ru". Некоторые исследования показывают, что сон на спине способствует дополнительной обструкции дыхательных путей за счет расслабления мышц глотки и языка во сне. Это может привести к храпу и ночному апноэ, что в некоторых случаях провоцирует сонный паралич. "Сон продолжительностью от семи до девяти часов, предсказуемый режим и отказ от телефона за час до засыпания в девяти случаях из 10 решают проблему. Также важно употреблять меньше кофеина после обеда, так как это вещество перевозбуждает нервную систему", – заключила врач. Другой российский врач предостерегла от интенсивных тренировок поздним вечером.

